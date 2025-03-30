لديهم تفضيلات مختلفة.. رد مفاجئ من محمد صلاح حول تفكيره في التتويج بجائزة الكرة الذهبية

أجاب النجم المصري محمد صلاح، نجم فريق ليفربول الإنجليزي، برد مفاجئ حول تفكيره في التتويج بجائزة الكرة الذهبية، مشيرًا إلى أنه الأفضل في رأي نفسه، ويطمح بتحقيق المزيد مع الريدز.

وقال محمد صلاح في تصريحات لـ شبكة «تي إن تي سبورتس» عند سؤاله عن مدى تفكيره بالتتويج بجائزة الكرة الذهبية، وهل الأمر صعب؟: "الناس لديهم تفضيلات مختلفة، ولكني أرى نفسي دائمًا الأفضل وأريد أن أقدم أفضل ما لدي للفريق".

وختم صلاح: "طموحي مع ليفربول هذا العام، هو أن أحقق بلقب الدوري الإنجليزي أكثر من دوري أبطال أوروبا، أريد ذلك حقًا وكفريق نريد ذلك".



ويستعد نادي ليفربول لمواجهة نظيره إيفرتون يوم الأربعاء المقبل على ملعب "آنفيلد" ضمن منافسات الجولة الـ30 من الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

صلاح يتصدر ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي

يتصدر محمد صلاح قائمة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 27 هدفًا، كما يتصدر ترتيب أفضل صانعي الأهداف بـ17 تمريرة حاسمة، وذلك قبل 9 جولات على نهاية المسابقة.

كما أصبح صلاح أعلى لاعب في تاريخ ليفربول من حيث المساهمات التهديفية في موسم واحد، بعدما وصل إلى 44 مساهمة، متفوقًا على رقمه السابق البالغ 42 مساهمة في موسم 2017-2018، والذي كان متساويًا فيه مع لويس سواريز من موسم 2013-2014.

ترتيب ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز



يحتل ليفربول صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 70 نقطة، متقدمًا بفارق 12 نقطة عن أرسنال، صاحب المركز الثاني، بينما يأتي إيفرتون في المركز الخامس عشر برصيد 34 نقطة.

ويحتاج ليفربول إلى الفوز في 6 مباريات من أصل 9 للوصول إلى النقطة 88، وهو العدد الذي يضمن رسميًا تتويجه بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز.