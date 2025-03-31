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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

طريقة عمل سمك بالمسطردة والعسل.. جددي سفرتك

طريقة عمل سمك بالمسطردة والعسل
طريقة عمل سمك بالمسطردة والعسل
هاجر هانئ

سمك بالمسطردة والعسل من الأطباق الرئيسية التي يمكنك تقديمها لضيوفك أو أفراد أسرتك على مائدة عيد الفطر المبارك.

قدمت الشيف غادة التلي، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الفيسبوك، طريقة عمل سمك بالمسطردة والعسل في البيت.

مقادير سمك بالمسطردة والعسل


٤ شريحة سمك
٢ ملعقة كبيرة عسل
٢ ملعقة كبيرة مسطردة
ملح و فلفل
ملعقة صغيرة بابريكا

للوجه

نصف كوب بانكو
ربع كوب بقدونس
١ كوب بيكان
ربع كوب جبن فيتا
نصف كوب كرانبيري
٤ فص ثوم مفروم
٢ ملعقة كبيرة زبدة
أرز أبيض للتقديم

طريقة تحضير سمك بالمسطردة والعسل

نخلط العسل مع المسطردة، ملح، فلفل وبابريكا وندهن بها شرائح السمك

في الكبة نضع البيكان مع الكرانبيري، الثوم، زبدة، بقدونس ونطحنهم قليلا ثم نضيف البانكو و نخلطهم و نضع طبقة من الخليط فوق السمك.

نغطي صينية السمك و ندخلها الفرن على درجة حرارة ٢٠٠ لمدة ٢٠ دقيقة ثم نتخلص من الفويل و نضع جبنة الفيتا على الوجه و نترك الوجه ٥ دقائق ليتحمر

يقدم ساخنا مع الارز بالهنا و الشفا
 

سمك بالمسطردة و العسل مقادير سمك بالمسطردة والعسل سمك بالمسطردة

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