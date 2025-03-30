قائمة فريق سلة الاتحاد السكندري في تصفيات إفريقيا للأندية

يشارك فريق كرة السلة بنادي الاتحاد السكندري، في تصفيات إفريقيا لأندية السلة رجال، التي تُقام في الفترة من 5 إلى 13 أبريل الجاري بالمغرب، في نسختها الخامسة.

ويشارك الاتحاد السكندري، في المجموعة التي تضم كلًا من الفتح الرباطي المغربي، واستاد مالي، وريفى هوبز النيجيري.

ومن المقرر أن تغادر بعثة الفريق إلى المغرب بعد غدٍ الثلاثاء، استعدادًا للمشاركة في منافسات البطولة.

وتضم قائمة لاعبي الاتحاد السكندري المشاركين في البطولة: علي أحمد، أحمد عادل، محمد طه، يوسف شوشة، أحمد أبو العلا، يوسف شحاتة، أنس أسامة، عمر طلعت، كايل فيناليس، دينج دينج، ماجوك دينج، جورج كينج، ماتونج مارويل.