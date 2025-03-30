قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تحذير عاجل من الأرصاد الجوية عن طقس الساعات المقبلة
بيراميدز يعلن تضامنه مع الزمالك ويرفض تعديل عقوبات القمة ويهدد بالتصعيد
بدء المحادثات بين موسكو وواشنطن بشأن المعادن النادرة
موعد إخراج زكاة الفطر لعام 2025 وقيمتها وفقًا لدار الإفتاء
سنن صلاة العيد ووقتها وكيفية أدائها .. علي جمعة يكشف عنها
تحديثات جديدة قادمة.. قائمة هواتف آيفون المدعومة بإصدار iOS 19
حكم خطبة صلاة العيد وحضورها؟.. دار الإفتاء تجيب
السودان يحتفل بأول عيد فطر بعد تحرير الجيش للعاصمة الخرطوم
الأولمبية والاتحادات الرياضية تشكر الرئيس السيسي على دعمه أبطال مصر
4 أفعال تعرضك للحبس في عيد الفطر.. تجنبهم
أشرف دارى يقود دفاع الأهلي أمام الهلال السودانى فى دوري أبطال أفريقيا
برلماني: تطوير المناطق الصناعية يعزز تنافسية الاقتصاد المصري
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

قائمة فريق سلة الاتحاد السكندري في تصفيات إفريقيا للأندية

الاتحاد السكندري
الاتحاد السكندري
كريم عاطف

يشارك فريق كرة السلة بنادي الاتحاد السكندري، في تصفيات إفريقيا لأندية السلة رجال، التي تُقام في الفترة من 5 إلى 13 أبريل الجاري بالمغرب، في نسختها الخامسة.

ويشارك الاتحاد السكندري، في المجموعة التي تضم كلًا من الفتح الرباطي المغربي، واستاد مالي، وريفى هوبز النيجيري.

ومن المقرر أن تغادر بعثة الفريق إلى المغرب بعد غدٍ الثلاثاء، استعدادًا للمشاركة في منافسات البطولة.

وتضم قائمة لاعبي الاتحاد السكندري المشاركين في البطولة: علي أحمد، أحمد عادل، محمد طه، يوسف شوشة، أحمد أبو العلا، يوسف شحاتة، أنس أسامة، عمر طلعت، كايل فيناليس، دينج دينج، ماجوك دينج، جورج كينج، ماتونج مارويل.

كرة السلة الاتحاد السكندري تصفيات إفريقيا لأندية السلة رجال تصفيات إفريقيا المغرب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيزو

والد زيزو يحسم الجدل بشأن توقيع نجله للأهلي

المتهمين

وزعوا عصير وبيلموا فلوس.. باعة جائلين يبتكرون حيلة جديدة للنصب فى رمضان

حالة الطقس

تقلبات جوية تضرب البلاد غدا.. رياح مثيرة للأتربة وأمطار على هذه المناطق

حالة الطقس غدا

الجو هيقلب تاني .. تفاصيل حالة الطقس في عيد الفطر

مشغولات ذهبية

شعبة الذهب: عيار 21 يرتفع 350 جنيها بزيادة 8.6% خلال مارس 2025

زيزو

الدردير: زيزو وقع للنادي الأهلي لمدة 4 سنوات والصفقة انتهت

مي عمر

مي عمر تعلن عملها مع مخرج جديد في رمضان 2026

صورة أرشيفية

سقوط شخص من شرفة منزله أثناء تعليق ستارة قبل إجازة العيد بالمحلة

ترشيحاتنا

الأنبا إبراهيم إسحق

البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق يشارك في صلوات تجنيز نيافة الأنبا باخوميوس

وداعا الأنبا باخوميوس

صلوات تجنيز مثلث الرحمات الأنبا باخوميوس بالكاتدرائية.. صور

جامعة القاهرة

لتغطية طبية مميزة.. جامعة القاهرة تسدد 250 ألف جنيه لشركات التأمينات

بالصور

احتفالية كبري لتكريم 230 طالباً من حفظة القرآن الكريم بقرية المقريف بالحسينية

جانب من التكريم
جانب من التكريم
جانب من التكريم

شائعات الوفاة تطارد ليلى عبد اللطيف.. ورد غير متوقع منها

ليلى عبد اللطيف
ليلى عبد اللطيف
ليلى عبد اللطيف

فيديو

زواج غادة عبدالرازق

غادة عبد الرازق وسعيد العويران.. شائعة زواج تشعل السوشيال ميديا

السيارة

القبض على أصحاب فيديو الجلوس على سقف سيارة ثلاجة بطريق السويس

بلبن

اشتباه بالتســ.مم.. القصة الكاملة لإغلاق فروع بلبن بالسعودية

مى سليم

مي سليم تهدي جمهورها أغنية "اتعلقت بيه" بمناسبة عيد الفطر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: رسالة واتساب لوزير التموين

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك دن

د عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: قيمنا المجتمعية تعزز الأمن القومي المصري

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: عيد سعيد

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الصديق قبل الطريق

المزيد