الأهلي: نهدف للصالح العام للمنظومة الكروية وتحقيق عدالة المنافسة

أعلن النادي الأهلي وبشكل رسمي عودته للمشاركة في بطولة الدوري، عقب قراراه بعدم استكمال المسابقة لعدم استقدام حكام أجانب للقمة التي كان مقررا لها 11 مارس الجاري أمام الزمالك.

وقال الأهلي: "طالع النادي الخطاب الوارد من رابطة الأندية المحترفة والذي كشف كل الحقائق وجاء فيه ان الأهلي لم يتعمد اثارة أزمة ولم يهدف للغنسحاب من مباراة القمة وأنه كان يبحث عن المزيد من العدالة لكل الاطراف بما تكفلة اللوائح ومدعوماً بالمستندات التي تقدم بها الي كافة الجهات المعنية".

وأضاف: "إزاء يقين النادي الثابت من اللحظة الأولي ان الهدف هو الصالح العام للمنظومة الكروية وتحقيق عدالة المنافسة حتي وإن كلفه ذلك بعض الخسائر علي المدي القصير فإن النادي الأهلي مستمر في منافساته وإتخاذ ما يلزم من إجراءات مشروعة للحفاظ علي حقوقه والمساهمة في إعادة الأمور الي نصابها الصحيح أو يتم تدارك مثل هذه الأخطاء من جانب القائمين علي شئون اللعبة".