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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

2مليون جنيه.. إيرادات فيلم سيكو سيكو في وقفة العيد

بوستر فيلم سيكو
بوستر فيلم سيكو
قسم الفن

حقق فيلم سيكو سيكو بطولة النجمين عصام عمر وطه دسوقي، أعلى إيراد في يوم وقفة عيد الفطر، حيث حقق أمس الأحد، ايرادات بلغت 2 مليون و 8 آلاف و75 جنيهاً، ليتصدر بها إيرادات موسم عيد الفطر قبل انطلاقه، ويعد هذا الايراد جديد فى شباك التذاكر، حيث أن سيكو سيكو أول فيلم يتخطى 2 مليون جنيه فى وقفة عيد فطر، مما يجعل العمل يقدم رقم قياسى جديد فى السينما المصرية.

واحتفل صناع فيلم سيكو سيكو بعرضه الخاص، أول أمس السبت، داخل إحدى دور السينما بمدينة 6 أكتوبر، بحضور صناعه وعدد من الضيوف من أصدقائهم، وينافس فى موسم عيد الفطر المبارك، حيث حضر طه دسوقي مرتديا الشال الفلسطيني، فيما حضر خالد الصاوي وأحمد داش ومحمود عزب وعدد من النجوم الشباب.

قصة فيلم سيكو سيكو تُقدم في إطار كوميدي اجتماعي، حيث تدور أحداثه حول شابين يعمل أحدهما في شركة شحن والآخر لاعب ألعاب فيديو، ثم يتورط كلاهما في مشكلة تقودهما لمنعطفات خطيرة وتحمل مفاجآت عديدة، فيحاولان الخروج منها بأقل الخسائر.

فيلم سيكو سيكو بطولة عصام عمر، طه دسوقى، على صبحى، باسم سمرة، خالد الصاوى، تارا عماد، ديانا هشام، أحمد عبد الحميد، محمود صادق حدوتة وعدد آخر من الفنانين، والفيلم تأليف محمد الدباح وإخراج عمر المهندس وإنتاج شركة film square للمنتج السينمائي احمد بدوى.

سيكو فيلم سيكو عصام عمر

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