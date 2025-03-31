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رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

عقب صلاة عيد الفطر.. وقفة تضامنية حاشدة بكفر الشيخ رفضًا لتهجير الفلسطينيين | صور

وقفة تضامنية في كفر الشيخ
وقفة تضامنية في كفر الشيخ
محمود زيدان

شهدت محافظة كفر الشيخ، اليوم، تنظيم وقفات تضامنية، عقب صلاة عيد الفطر المبارك بمشاركة القيادات الدينية والتنفيذية والشعبية؛ رفضًا للتهجير ودعمًا لفلسـ.طين عقب صلاة عيد الفطر المبارك.

«لا للتهجير» «غـ.ـزة في القلب»

ورفع المشاركون  شعارات ولافتات «لا للتهجير» «غـ.ـزة في القلب»، «فلسطين عربية»، للتعبير عن رفضهم القاطع للتهجير القسري والانتهاكات المستمرة بحق الفلسـ.طينيين.

 وأكد المشاركون أن الشعوب العربية ترفض أي حلول تنتقص من حقوق الفلسـ.طينيين، وأن مصر والعالم العربي سيظلان داعمين للقضية الفلسـ.طينية.

وحرص جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ، على المشاركة في الوقفة التضامنية مع الشعب الفلسطيـ.ـني، وسط لافتات «نؤيد قرارات الرئيس السيسي.. لا للتهجير».

كفر الشيخ فلسطين غزة دسوق وقفة تضامنية

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