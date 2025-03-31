أشرف عبد الباقي: العيد في مصر حاجة تانية خالص

قال الفنان أشرف عبد الباقي: “العيد فى مصر حاجة تانية خالص وإحتفال مصر والمصريين والأطفال مختلف مع الرئيس السيسي”.

وأضاف خلال احتفالية عيد الفطر المبارك، بحضور الرئيس السيسي و أبناء شهداء القوات المسلحة والشرطة وعدد من مصابي القوات المسلحة: “الرئيس السيسي مهتم بالأطفال وخاصة أطفال الشهداء”.

وقدم الفنان أشرف عبد الباقي، صديقه الفنان سامح حسين، خلال تواجده فى الحفل، معقبا: “ وبما أن العيد مرتبط بالعيد والهدايا جايب معاي هدية، وهو شخص قدم حاجة فى رمضان مختلفة”.

تكريم أسر الشهداء والمصابين

تضمنت الاحتفالية تكريم عدد من أسر الشهداء والمصابين الذين قدموا تضحيات جسيمة في خدمة الوطن، حيث قام الرئيس السيسي بتوزيع الهدايا التذكارية على أسر الشهداء والمصابين.

كما تم تكريم عدد من المصابين الذين أصيبوا أثناء أداء واجبهم الوطني، مؤكدًا أن هؤلاء الأبطال سيظلون دائمًا في قلب الأمة المصرية.

وقد عبرت أسر الشهداء والمصابين عن مشاعر الشكر والامتنان لهذا التكريم، حيث أكدوا أن هذه المبادرة تؤكد أن الدولة لا تنسى أبداً من ضحوا بأرواحهم من أجل الوطن، وأن الشعب المصري يقف خلفهم في كل الأوقات.

الرئيس السيسي يلتقط صورًا تذكارية مع الأطفال وأبناء الشهداء

حرص الرئيس السيسي على التقاط الصور التذكارية مع الأطفال وأبناء الشهداء في مشهد عاطفي يعكس عمق العلاقة بين القيادة والشعب.

فقد التقط الرئيس العديد من الصور مع الأطفال، وحرص على مشاركتهم فرحة عيد الفطر المبارك، مقدمًا لهم التهنئة وأعرب عن تقديره لمشاركة أسر الشهداء والمصابين هذه المناسبة السعيدة.

ورسم الرئيس السيسي ابتسامة على وجوه الأطفال وأبناء الشهداء، مقدمًا لهم رسالة دعم ومحبة، مؤكدًا أنهم جزء لا يتجزأ من الوطن الذي يواصل النمو بفضل تضحيات ذويهم الأبطال. وكان لهذا التفاعل العاطفي وقع كبير على الحضور، حيث أعرب الجميع عن مشاعر الفخر والاعتزاز بتكريم القيادة السياسية لهذه الفئات التي قدمت أعظم التضحيات.

