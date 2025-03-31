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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

مشاركة أشرف عبد الباقي وسامح حسين في احتفالية عيد الفطر المبارك

سامح حسين
سامح حسين
قسم الفن

شارك كل من أشرف عبد الباقي وسامح حسين وتامر عاشور وهلا رشدي وفي احتفالية عيد الفطر المبارك، بحضور أبناء شهداء القوات المسلحة والشرطة 

حضر الرئيس عبد الفتاح السيسي، احتفالية عيد الفطر المبارك، بحضور أبناء شهداء القوات المسلحة والشرطة وعدد من مصابي القوات المسلحة.

الحفل الذي أقيم في قصر الاتحادية شهد حضور الرئيس السيسي ومجموعة من كبار رجال الدولة، بالإضافة إلى عدد من الشخصيات العامة والمسؤولين العسكريين والشرطيين.

و تأتي هذه الاحتفالية في إطار حرص الرئيس على تقديم الشكر والتقدير لأسر الشهداء والمصابين، الذين قدموا أغلى ما لديهم من أجل الحفاظ على أمن واستقرار مصر.

تكريم أسر الشهداء والمصابين 

تضمنت الاحتفالية تكريم عدد من أسر الشهداء والمصابين الذين قدموا تضحيات جسيمة في خدمة الوطن، حيث قام الرئيس السيسي بتوزيع الهدايا التذكارية على أسر الشهداء والمصابين.

 كما تم تكريم عدد من المصابين الذين أصيبوا أثناء أداء واجبهم الوطني، مؤكدًا أن هؤلاء الأبطال سيظلون دائمًا في قلب الأمة المصرية.

سامح حسين احتفالية عيد الفطر تامر عاشور

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