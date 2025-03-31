الغندور يهنئ متابعيه بحلول عيد الفطر

هنأ خالد الغندور، لاعب الزمالك السابق، متابعيه بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب خالد الغندور: "عيد فطر مبارك علي الجميع ".

وكان قد شارك خالد الغندور، منشورًا جديدًا عبر حسابه الشخصي على موقع "فيسبوك"، انتقد فيه بعض السلوكيات المجتمعية، حيث كتب: "مشكلتنا في هذا الزمن إننا بنقبل الغلط لو طالع من عندنا، ولا نقبله لو طالع من حد غيرنا، وتلاقي الأخلاق والدين والعرف والتقاليد اشتغلت، بس مش بتشتغل معانا، وبنسامح نفسنا على الغلط، وبنفضح غيرنا مع كل غلط.. شيزوفرينيا الحياة اللي احنا بنعيشها.. ربنا كبير".