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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

إيران: حسب معلوماتنا فإن الولايات المتحدة تسلمت ردنا واطلعت عليه

أرشيفية
أرشيفية
القسم الخارجي

أعلن وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي،  اليوم، أن طهران قد أرسلت ردًا رسميًا إلى الولايات المتحدة بشأن المفاوضات المرتقبة، مؤكداً أن "حسب معلوماتنا، فإن الولايات المتحدة قد تسلمت ردنا واطلعت عليه".

وأضاف الوزير أن إيران قد رفضت بشكل قاطع المفاوضات المباشرة في الوقت الراهن، وذلك بسبب "التهديدات المستمرة من الجانب الأمريكي"، موضحًا: "نؤكد أننا لن نتفاوض في ظل الترهيب الأمريكي".

وفي ذات السياق، شدد الوزير على أن بلاده "كانت وما زالت مستعدة للمفاوضات بشرط أن تكون على أساس مبدأ المساواة والاحترام المتبادل"، مضيفًا أن إيران تتطلع إلى حلول دبلوماسية تحقق مصالحها الوطنية في ظل الظروف المتاحة.

وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي طهران الولايات المتحدة إيران

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