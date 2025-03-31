المحافظون يستقبلون المهنئين بعيد الفطر.. ويؤكدون استمرار العمل لتقديم أفضل الخدمات

استقبل المحافظون بجميع انحاء الجمهورية ، اليوم الاثنين في أول ايام عيد الفطر المبارك ، المهنئين الذين توافدوا لتقديم التهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك، وحرص عدد كبير من مختلف الطوائف والقطاعات على الحضور وتقديم التهنئة .. متمنين لمصر وشعبها دوام التقدم والأزدهار .

فى محافظة الفيوم ، استقبل المحافظ الدكتور أحمد الأنصاري، صباح اليوم الاثنين، بديوان عام المحافظة، المهنئين الذين توافدوا لتقديم التهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك، وذلك بحضور الدكتور محمد التوني نائب المحافظ، و كامل على غطاس سكرتير عام المحافظة، و أحمد شاكر السكرتير العام المساعد .

وحرص عدد كبير من مختلف الطوائف والقطاعات على الحضور وتقديم التهنئة، فقد استقبل المحافظ، أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن محافظة الفيوم، والتنفيذيين من رؤساء المدن ووكلاء الوزارات ورؤساء المصالح الحكومية، ومديري المديريات الخدمية، ورجال الدين الإسلامي والمسيحي، وممثلي الأحزاب السياسية والنقابات، والجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني، والشخصيات العامة، في جو يسوده الحب والمودة وبهجة العيد.

وأشار محافظ الفيوم، إلى أن الأعياد مظهر من مظاهر المحبة والوحدة الوطنية، مطالباً الجميع بالعمل بروح الفريق الواحد لدفع عجلة الإنتاج والتنمية، والدعاء لمصرنا الغالية بأن يحفظها الله من كل مكروهٍ وسوء.

وفى محافظة شمال سيناء ، توافد مئات المشايخ والعواقل والقيادات التنفيذية وآلاف المواطنين بشمال سيناء على ديوان عام المحافظة بالعريش للتهنئة بالعيد .. حيث استقبلهم خالد مجاور - محافظ شمال سيناء - ورجال الدين الاسلامى , وقد هنأهم المحافظ بالعيد .. متمنيا دوام التقدم والاستقرار واستمرار مسيرة التنمية بالمحافظة .

وأعلن المحافظ عن استمرار عمل التنمية والتعمير بالمحافظة .. مشيرا الى أنها تشهد تنفيذ العديد من المشروعات خلال الفترة القادمة .. مع التركيز على المرافق الخدمية ومشروعات خدمة المواطنين .

من جانبهم .. قدم المشايخ والعواقل والحاضرون التهنئة بالعيد للمحافظ والى الرئيس عبد الفتاح السيسى وقيادات الدولة .. علاوة على تقديم الشكر للرئيس لاهتمامه بسيناء ومشروعات التنمية والتعمير بها.

وفي الغربية ، أكد المحافظ أشرف الجندي ، أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة مستمرة في العمل خلال إجازة العيد لضمان تقديم أفضل الخدمات للمواطنين، مع تكثيف المتابعة للأسواق، والمرافق العامة، والحدائق، والمتنزهات، لتوفير أجواء احتفالية آمنة ومريحة للأسر .. مشددا على أهمية تكاتف الجميع لمواصلة مسيرة التنمية والبناء، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب مزيدًا من الجهد والعمل بروح الفريق الواحد لتحقيق تطلعات أبناء المحافظة.

جاء ذلك خلال استقبال المحافظ ، بديوان عام المحافظة، عددًا من المهنئين بمناسبة عيد الفطر المبارك، حيث توافد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ورؤساء المدن، ووكلاء الوزارات، ومديرو الإدارات، وموظفو الديوان العام، وممثلو الأحزاب السياسية، لتقديم التهنئة وسط أجواء سادتها البهجة والفرحة بهذه المناسبة المباركة.

وخلال اللقاء، أعرب المحافظ عن سعادته بهذه الزيارة، التي تعكس روح المحبة والتلاحم بين أبناء الوطن، مؤكدًا أن العيد هو مناسبة لتعزيز قيم التسامح والتآخي، ونشر البهجة بين المواطنين، كما وجّه التهنئة إلى شعب مصر عامة وأهالي الغربية خاصة، داعيًا الله أن يعيد هذه الأيام المباركة بالخير واليمن والبركات، ويحفظ مصر من كل سوء، في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأعرب المحافظ عن تقديره لجميع المهنئين، مؤكدًا أن مثل هذه اللقاءات تعزز التواصل والتعاون بين جميع الجهات لخدمة المواطنين، متمنيًا أن يكون العيد فرصة لنشر السعادة والعمل من أجل مستقبل أكثر ازدهارًا لمصر.

وفى جنوب سيناء ، استقبل المحافظ خالد مبارك، بمكتبه بديوان عام المحافظة في مدينة طور سيناء، القيادات التنفيذية بالمحافظة، إلى جانب عدد من المشايخ والعواقل والمواطنين، وذلك بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

وأكد المحافظ خلال اللقاء على عمق الروابط التي تجمع بين جميع أطياف المجتمع في المحافظة، مشيرًا إلى أهمية التعاون المشترك بين جميع الفئات من أجل تحقيق التنمية المستدامة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما تم تبادل الجميع التهاني بمناسبة العيد، متمنين للرئيس عبد الفتاح السيسى موفور الصحة والعافية، ولمصر ولشعبها دوام الازدهار.

وأعرب المحافظ عن سعادته بهذه المناسبة، مثمنًا جهود جميع الحضور في خدمة المجتمع، مؤكداً على أهمية الاحتفاء بالأعياد بما يعزز من روح التآلف والوحدة بين جميع أبناء المحافظة.

كما قام المحافظ، بجولة بشوارع مدينة طور سيناء، حيث قام بتهنئة المواطنين بعيد الفطر السعيد، وعبر عن تمنياته لهم بالسعادة والرخاء، مؤكداً على أهمية تعزيز روح المحبة والتعاون بين أبناء المجتمع.

كما قام الدكتور خالد مبارك بتوزيع العيديات على الأطفال، في لفتة إنسانية تهدف إلى نشر البهجة والفرحة بين الصغار، وتأكيد روح الاحتفال بالعيد.

وفي محافظة الإسماعيلية، استقبل المحافظ أكرم محمد جلال المهنئين بعيد الفطر المُبارك بمقر ديوان عام المحافظة .. بحضور أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية و طارق اليمني السكرتير العام المساعد للمحافظة والنائبة امال رزق الله عضو مجلس النواب و النائب رمضان امام عضو مجلس الشيوخ وعددا من القيادات التنفيذية والشعبية.

وكان في مقدمة المهنئين للمحافظ، الآباء الكهنة ممثلي مطرانية الأقباط الأرثوذكس، ومطرانية الأقباط الكاثوليك، راعي الكنيسة الإنجيلية بالإسماعيلية.

وقالت محافظة الإسماعيلية - في بيان - انه شارك بالحضور لتقديم التهنئة بالعيد قيادات مديرية الأوقاف والأزهر الشريف وعدد من القيادات التنفيذية بالإقليم .

وأكد المحافظ أن المصريين دائمًا نسيج واحد، خاصة في الأعياد، مقدمًا التهنئة لمواطني الإسماعيلية بمناسبة عيد الفطر المبارك؛ ومتمنيًا أن يديم الله علينا الأعياد والمحبة، وأن يحفظ الله مصرنا الغالية.

وأكد ممثلو الأوقاف والأزهر الشريف خلال تهنئتهم على وحدة وقوة نسيج الشعب المصري، والذي يظهر معدنه دائمًا في الشدائد، وتلاحمه ووحدة صفه في الأعياد .

كما ألقى ممثلي الدين المسيحي كلمات أكدوا خلالها على وحدة الشعب المصري مقدمين التهنئة بعيد الفطر المبارك لمواطني الإسماعيلية جميعا.

وفي محافظة بنى سويف ، استقبل المحافظ محمد هاني غنيم ، بمكتبه ، المهنئين بعيد الفطر المبارك، من أعضاء البرلمان وشخصيات عامة وحزبية، والتنفيذيين من وكلاء وزارات، ومديري عموم ورؤساء المدن وبعض مديري الإدارات والعاملين بالديوان العام، وذلك في حضور بلال حبش نائب المحافظ و سامي علام السكرتير العام المساعد.

وقدم الحضور التهنئة للمحافظ بمناسبة العيد وذلك في أجواء سادت فيها الفرحة والبهجة، معربين عن تمنياتهم بأن يحفظ الله مصر وشعبها العظيم من كل الشرور،وأن يديم على وطننا الأمن والمزيد من التقدم والرخاء تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.