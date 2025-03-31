الصليب والهلال الأحمر الدولي: زلزال ميانمار أثر على نحو 1.5 مليون مواطن

أكد مدير منطقة آسيا والمحيط الهادي بالصليب والهلال الأحمر الدولي، أن زلزال ميانمار أثر على نحو 1.5 مليون مواطن ، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .

وقال مدير منطقة آسيا والمحيط الهادي بالصليب والهلال الأحمر الدولي، أن كارثة زلزال ميانمار أحد أهم الكوارث الملحة.

وتابع مدير منطقة آسيا والمحيط الهادي بالصليب والهلال الأحمر الدولي، :" نعمل على توفير الخدمات لمنكوبي زلزال ميانمار".

وأكمل مدير منطقة آسيا والمحيط الهادي بالصليب والهلال الأحمر الدولي:"المساعدات التي وصلت إلى ميانمار غير كافية".