صاحبتي قالتلي متسمعيش أغاني بموسيقى أو بدون.. علي جمعة: متشددة ومتاخديش بكلامها

رد الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، وعضو هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف، على عدد من أسئلة الأطفال في برنامج "نور الدين والدنيا" الذي يذاع في رمضان.

وأجاب الدكتور علي جمعة، على سؤال من فتاة تقول فيه (مرة كنت بسمع أغاني من غير موسيقى، فواحدة من زميلاتي قالتلي ده غلط تسمعي أغاني بموسيقى أو من غير موسيقى، فهل هذا حرام؟

وقال علي جمعة، في إجابته على سؤال الفتاة (دي متشددة متاخديش بكلامها).

كما أجاب الدكتور علي جمعة، على سؤال من فتاة تقول فيه (لو أنا وصاحبتي بنتكلم على الواتس وخدت اسكرين شوت من المحادثة وبعته لواحدة تانية، فهل هذه خيانة؟

وقال علي جمعة، إن المجالس بالأمانات فليس كل ما يقال في المجلس يخرج للإذاعة، منوها أن هذا التصرف هو خيانة للحوار وكثيرا ما تحدث مشاكل بسببها.

كما أجاب علي جمعة، على سؤال فتاة تقول فيه (في ناس بيعملوا فيديوهات على تيك توك بحركات مش كويسة ولبس مش كويس، وبيكسبوا من الفيديوهات دي فلوس، فهل هذه الفلوس حرام؟

وأكد علي جمعة، في رده على حكم التربح والتكسب من فيديوهات التيك توك التي تصنع بهذه الطريقة بأن هذه الأموال حرام شرعا.

كما رد الدكتور علي جمعة، على سؤال فتاة تقول (لو البنت كشفت جزء من شعرها ورقبتها فهل هذا حرام؟

وأكد علي جمعة، على أن تصرف هذه الفتاة حرام شرعا ولا يجوز أن تظهر رقبتها أو جزء من شعرها.