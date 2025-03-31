قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أبرزها شهب القيثارة والقمر الوردي.. سماء أبريل تتألق بـ20 ظاهرة فلكية مرئية
تضامن لا ينتهي .. المصريون يرفعون صوت غزة برسائل مدوية
متحف تل بسطا يستقبل زواره في العيد .. صور
تحذير عاجل من الأرصاد عن تحول مفاجئ في طقس الساعات المقبلة
آخر مرة شوفتك إمبارح.. لطيفة تروي تفاصيل لقائها بالراحلة إيناس النجار
غارات أمريكية على مواقع للحوثيين بصنعاء
التحدي القادم.. الهلال السوداني يثير الجدل قبل مواجهة الأهلي بأبطال إفريقيا
إيمان كريم: المشاركة في القمة العالمية للإعاقة فرصة لتبادل الخبرات وعرض التجربة المصرية
الشناوي: مواجهة بيراميدز والجيش الملكي مختلفة عن مباريات الكونفدرالية قبل عامين
استمتع بحياتك.. كيف تحتفل بالعيد ببهجة مع العائلة
مرموش ينافس هالاند على جائزة لاعب الشهر في مانشستر سيتي
أسعار اللحوم البلدية والمستوردة في الأسواق بتعاملات اليوم الإثنين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الزمالك يخوض مرانه الأول بجنوب إفريقيا استعدادا للقاء ستيلينبوش

الزمالك يخوض مرانه الأول بجنوب إفريقيا استعدادا للقاء ستيلينبوش
الزمالك يخوض مرانه الأول بجنوب إفريقيا استعدادا للقاء ستيلينبوش
علا محمد

خاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبه مساء  اليوم الاثنين على ملعب فاسكو دي جاما بمدينة كيب تاون، استعداداً لخوض مباراة ستيلينبوش في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.


وعقد البرتغالي جوزيه بيسيرو المدير الفني للفريق الأبيض جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق المران، طالبهم بضرورة التركيز والعمل على تحقيق نتيجة إيجابية في اللقاء المقبل، وشرح بعض الأمور الفنية التي سيتم تنفيذها في مران اليوم.


وخاض اللاعبون فقرة تدريبات بدنية متنوعة تحت إشراف الجهاز الفني لتجهيزهم بدنياً للمباراة المرتقبة أمام بطل جنوب أفريقيا.


وبعد ذلك خصص الجهاز الفني فقرة خططية للاعبين للتدريب على بعض الجوانب الفنية التي سيتم تنفيذها في مباراة ستيلينبوش المقبلة، قبل أن يخوض اللاعبون تقسيمة مصغرة في نهاية المران لتنفيذ ما تم التدريب عليه.

ويحل الزمالك ضيفاً على ستيلينبوش  بطل جنوب أفريقيا في الثالثة عصر يوم الأربعاء المقبل، في ذهاب دور الثمانية لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

الفريق الأول لكرة القدم الزمالك تدريبه مساء اليوم الاثنين ملعب فاسكو جاما بمدينة كيب تاون مباراة ستيلينبوش بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية جوزيه بيسيرو تدريبات بطل جنوب أفريقيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السعودية

السعودية دفعت 1.6 مليار ريال كفارة عن إفطار خاطئ.. ما حقيقة الأمر؟

إيناس النجار

هايدي سليم تعلن وفاة الفنانة إيناس النجار

إيناس النجار

وفاة إيناس النجار.. معلومات لا تعرفها عنها وقصة مرضها

الطقس في مصر

تغير مفاجئ في الطقس.. أمطار رعدية تضرب هذه المحافظات بعد ساعات

إيناس النجار

اللحظات الأخيرة فى حياة الفنانة إيناس النجار وسبب وفاتها

وزير المالية

موعد زيادة أجور العاملين بالدولة .. المالية تجيب

وزير المالية

وزير المالية: أقل درجة وظيفية ستزيد 1100 جنيه في إجمالي الأجر شهريا

صيام الست من شوال

هل يجوز الجمع بين نية صيام الست من شوال وقضاء أيام رمضان؟

ترشيحاتنا

هل يلزم إذن الزوج لصيام الست من شوال؟.. أمينة الفتوى تجيب

هل يلزم إذن الزوج لصيام الست من شوال؟.. أمينة الفتوى تجيب

رسائل تهنئة عيد الفطر

رسائل تهنئة عيد الفطر .. أجمل برقيات التهاني يفرح بها الأهل والأحبة والأصدقاء

فتاة تسأل الدكتور علي جمعة

صاحبتي قالتلي متسمعيش أغاني بموسيقى أو بدون.. علي جمعة: متشددة ومتاخديش بكلامها

بالصور

جددى أكلات العيد.. طريقة عمل صينية الرنجة بالجبنة في الفرن بمذاق شهي

الرنجة
الرنجة
الرنجة

بعد كحك العيد.. عشبة غير متوقعة تخفض السكر وتعالج مشاكل التنفس

الكحك
الكحك
الكحك

اتسبب في وفاتها.. أعراض مرض إيناس النجار

ايناس النجار
ايناس النجار
ايناس النجار

أول أيام العيد.. وكيل صحة كفر الشيخ يتفقد طوارئ المستشفى العام

وكيل صحة كفر الشيخ
وكيل صحة كفر الشيخ
وكيل صحة كفر الشيخ

فيديو

الفسيخ

بالنقع أو الطهي.. إزاي تاكل الفسيح بملح قليل؟

فتاة

عامل يتحرش بفتاة في ميكروباص بالمعادى .. وتحرك فورى من الأمن

ازمة تصريحات حسام حسن

العميد اعتذر.. قرار عاجل من هاني أبوريدة ضد حسام حسن بعد ظهوره مع رامز

كتاب التوفيقات الإلهامية

كتاب عمره 132 سنة يتنبأ بموعد العيد في 2025 .. صدفة أم عبقرية؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: رسالة واتساب لوزير التموين

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك دن

د عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: قيمنا المجتمعية تعزز الأمن القومي المصري

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: عيد سعيد

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الصديق قبل الطريق

المزيد