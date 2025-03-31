أسلوب لا يليق.. عضو مجلس الزمالك يفتح النار على هؤلاء بسبب أزمة القمة

حذر أحمد خالد، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، مساء اليوم الاثنين، العديد بسبب أزمة مباراة القمة أمام الأهلي في إطار منافسات مسابقة الدوري المصري الممتاز موسم 2024-25

كتب أحمد خالد، عبر حسابه الشخصي على «فيسبوك»: "من غير المقبول أن تتسبب رابطة الأندية أن يكون هذا شكل مصر الكروي بسبب قراراتها غير المنطقية، ما يحدث الآن ليس مجرد كرة قدم وزمالك أو أهلي".

وأضاف: "الأمر تخطى كل اللوائح الرياضية، وأصبحت الأمور تدار بأسلوب لا يليق باسم مصر بعد القفز فوق اللوائح، وعلينا احترام أنفسنا والتحرك حتى لا تصل الكرة المصرية إلى الهاوية".

واختتم عضو الزمالك: "وبالنسبة لحق نادي الزمالك وجماهيره أؤكد أن الأمور لن تقف هنا، فهناك فصول أخرى سيكون أبطالها اللوائح والقوانين والعدل، وللحديث بقية".



وكانت رابطة الأندية المصرية أصدرت بيانًا أمس الأحد، أعلنت فيه تراجعها عن خصم 3 نقاط من الأهلي في نهاية الموسم بخلاف نقاط الانسحاب أمام الزمالك، بعد شكوى النادي الأهلي.

وكتب ميدو عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس»: “قررنا التصعيد ورفع قضية في المحكمة الرياضية الدولية وبيراميدز متضامن معانا وان شاء الله بعد تأكيد المحامين الأهلي هيتخصم منه الـ٣ نقاط”.

وأضاف: “إن شاء الله القرار ده هيكون سبب إن إحنا نتخلص من أحمد دياب رئيس الرابطة زي ما تخلصنا من الترزي والأيام بيننا”.

وأكمل: “أغبى قرار في تاريخ الكورة المصرية أغبى من قرار انسحاب الأهلي!”.

بيان رابطة الأندية بشأن العقوبات

كانت رابطة الأندية المصرية قد أصدرت بيانًا رسميًا بشأن عقوبات مباراة الأهلي والزمالك، موضحة أن قرارها جاء وفقًا للمادة (63/2) من لائحة دوري نايل للموسم 2024-2025. وأشارت الرابطة إلى أن ضغط المباريات والالتزامات الدولية أجبرها على إقامة جولة في الفترة من 11 إلى 13 مارس، مما حال دون الاستعانة بحكام أجانب لمباراة القمة، وهو ما اعترض عليه الأهلي.