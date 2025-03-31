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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

قرار غبي.. ممدوح عباس يفتح النار على رابطة الأندية بعد تقليص عقوبة الأهلي

ممدوح عباس يفتح النار على رابطة الأندية بعد تقليص عقوبة الأهلي
ممدوح عباس يفتح النار على رابطة الأندية بعد تقليص عقوبة الأهلي
علا محمد

علق ممدوح عباس رئيس نادي الزمالك الأسبق، على قرار رابطة الأندية المحترفة بإلغاء عقوبة خصم 3 نقاط من النادي الأهلي بعد انسحابه من مباراة القمة أمام نادي الزمالك.

وقال ممدوح عباس في تدوينه عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس»: “قرار رابطة الأندية المصرية لكرة القدم، أين محضر الاجتماع؟ وأين اجتمعوا؟ وأنا أعلم أن أغلبهم سافر لقضاء إجازة العيد.. وما هو وجه الاستعجال الذي يُصدر هذا القرار الغبي في يوم إجازة رسمية في مصر”.

وأضاف: “هناك فرق بين الضلال والفحش، ولكن اجتمع ثلاثتهم في هذا القرار من رابطة الأندية”.

وأكمل: “أما أن يدعي رئيسها أنه لم يكن يعلم شيئا عن القرار فهذه الطامة الكبرى، ولماذا يجلس مترأسا للرابطة التي تصول وتجول بدون علمه”.

وأتم ممدوح عباس في ختام تدوينته: “في النهاية.. من أنتم.. من أنتم.. من أنتم!!”.

الأهلي يحيل القرار للشؤون القانونية

أكد مصدر مسؤول داخل النادي الأهلي أن الإدارة قررت إحالة رد رابطة الأندية إلى الشؤون القانونية بالنادي لدراسة الخطوات القانونية المناسبة. وأوضح المصدر أن القرار جاء بعد تقدم الأهلي بمذكرة رسمية، مشيرًا إلى أن المجلس سيحسم موقفه النهائي سواء بالتصعيد أو الاكتفاء بقرارات الرابطة.

وأضاف المصدر، أن الغرامات المالية المفروضة على النادي تستحوذ على جزء كبير من النقاش داخل مجلس الإدارة، خاصة أن قيمتها قد تتجاوز 100 مليون جنيه، مما يجعل الأمر أكثر تعقيدًا من مجرد إلغاء العقوبة الخاصة بخصم النقاط.

قرار المشاركة في الدوري المصري

كشف المصدر ذاته أن النادي الأهلي قرر استكمال مسابقة الدوري المصري ومواجهة بيراميدز 12 أبريل المقبل بعد قرارات رابطة الأندية.

وقال المصدر ان الاهلي سوف يستكمل بطولة الدوري المصري ولن ينسحب بعد تعديل العقوبات والاكتفاء باعتبار الأهلي  خاسرًا أمام الزمالك دون خصم 3 نقاط فى نهاية الموسم.

بيان رابطة الأندية بشأن العقوبات

كانت رابطة الأندية المصرية قد أصدرت بيانًا رسميًا بشأن عقوبات مباراة الأهلي والزمالك، موضحة أن قرارها جاء وفقًا للمادة (63/2) من لائحة دوري نايل للموسم 2024-2025. وأشارت الرابطة إلى أن ضغط المباريات والالتزامات الدولية أجبرها على إقامة جولة في الفترة من 11 إلى 13 مارس، مما حال دون الاستعانة بحكام أجانب لمباراة القمة، وهو ما اعترض عليه الأهلي.

وأوضحت الرابطة أن الأهلي لم يكن يهدف إلى الانسحاب من المباراة بقدر ما كان يسعى لتحقيق العدالة التحكيمية، لذا قررت تعديل العقوبة بحيث يتم احتساب النتيجة بفوز الزمالك 3-0، مع تحمل الأهلي الغرامات المالية المنصوص عليها في اللائحة.

الزمالك يتحرك لحماية حقوقه

على الجانب الآخر، لم يمر القرار دون رد فعل من نادي الزمالك، حيث أصدر بيانًا رسميًا يؤكد أنه سيتخذ كافة الإجراءات القانونية لحماية حقوقه. وأوضح البيان أن إدارة النادي ستتخذ خطوات رسمية خلال الأيام المقبلة للطعن على قرار الرابطة، رغم نص اللائحة على عدم إمكانية الطعن.

المادة 63.. الصدمة القانونية للزمالك

أحدثت المادة 63 من لائحة الدوري المصري صدمة لإدارة الزمالك، حيث تنص بوضوح على أن قرارات مجلس إدارة الرابطة نهائية ولا يمكن الاعتراض عليها أو استئنافها أمام أي جهة قضائية أو تحكيمية.

وتنص المادة على أنه في حالات القوة القاهرة أو الظروف الطارئة، يحق لمجلس الرابطة اتخاذ قرارات نهائية غير قابلة للاستئناف، كما يمتلك المجلس حق تفسير مواد اللائحة بشكل نهائي.

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