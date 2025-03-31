علا الشافعي: اختيار الأعمال الفنية يتم بدقة داخل الشركة المتحدة.. فيديو

قالت الكاتبة علا الشافعي مسؤول المحتوى الدرامي في الشركة المتحدة، إنه يتم مناقشة جميع الأعمال الفنية سواء تركبية هذه الأعمال دراميا أو على مستوي النجوم المشتركين داخل الشركة قبل البدء في تصويرها.

وأضافت “الشافعي” ، خلال مداخلة هاتفية في برنامج “العيد فرحة”، المذاع على قناة “dmc” الفضائية، أن لابد وأن يكون هناك تنوع في المعروض بمعني أن يكون هناك مسلسلات ترضي جميع فئات المجتمع.

وتابعت علا الشافعي، أن لا بد وأن يكون هناك موضوعات إجتماعية مختلفة تعرضها المسلسلات في رمضان بجانب الأعمال الدرامية والكوميدية.