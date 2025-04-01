تأمين مشدد على المدارس خلال إجازة عيد الفطر 2025 .. صور

أكدت الإدارات التعليمية ، أن هناك تعليمات مشددة بضرورة تأمين مباني المدارس بالعمال طوال إجازة عيد الفطر 2025 ، وفي هذا التقرير ينشر موقع صدى البلد صورا ترصد تأمين المدارس خلال إجازة عيد الفطر 2025

وفي هذا الإطار ، قام محمود عبدالرازق مدير إدارة المعادي التعليمية ، بالمرور على المدارس مع بدء إجازة عيد الفطر 2025 ، للاطمئنان على تواجد العامل النوبتجي بالمدارس ، وتأمين المباني المدرسية وغلقها وغلق الإضاءة بها ، وعدم تواجد أي أنشطة مخالفة في الملاعب أثناء إجازة عيد الفطر 2025

وبدأت إجازة عيد الفطر 2025 لطلاب جميع المدارس الموجودة على مستوى الجمهورية من يوم السبت الموافق 29 مارس 2025 .

وقرر محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن تستمر اجازة عيد الفطر 2025 لطلاب المدارس لمدة أسبوعا كاملا “ 7 أيام متتالية” ، لتنتهي بذلك يوم الجمعة الموافق 4 إبريل 2025

وشدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، على أنه من المقرر أن يكون موعد عودة الدراسة بعد اجازة عيد الفطر 2025 لطلاب المدارس ، هو يوم السبت الموافق 5 إبريل 2025

ولم يشمل قرار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الخاص بـ اجازة عيد الفطر 2025 المعلمين .

وقال مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن المعلمون لن تكون اجازة عيد الفطر 2025 بالنسبة لهم أسبوعا كاملا مثل الطلاب ، بل ستطبق عليهم اجازة عيد الفطر 2025 المطبقة على باقي موظفي القطاع الحكومي في الدولة والتي أقرها رئيس الوزراء (من يوم السبت الموافق 29 مارس 2025 حتى الأربعاء الموافق 2 إبريل عام 2025 )

تأجيل امتحانات شهر ابريل 2025 .. اعرف الحقيقة

وعلى جانب آخر ، انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي "السوشيال ميديا " أنباء تزعم صدور قرار رسمي من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، ينص على تأجيل امتحانات شهر ابريل 2025 استجابة لمناشدات أولياء الأمور

نفى شادي زلطة المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، كل ما يتم تداوله بشأن تأجيل امتحانات شهر ابريل 2025 ، مؤكدا أن الوزارة لم تصدر أي قرارات جديدة بإجراء أي تعديلات أو تغييرات في موعد امتحانات شهر ابريل 2025

وقال المتحدث الرسمي، في تصريح خاص لموقع صدى البلد: أن امتحانات شهر ابريل 2025 من 22 لـ 30 ابريل ، ويحق كل مديرية من مديريات التربية والتعليم ، أن تمتحن طلابها في أي وقت خلال هذه الأيام الثمانية .

وحذر المتحدث الرسمي الطلاب وأولياء الامور من الانسياق وراء الشائعات والاخبار الكاذبة المتداولة على السوشيال ميديا ، مؤكدا ان الوزارة غير مسئولة إلا عن البيانات الرسمية التي تصدرها الوزارة على منصاتها .