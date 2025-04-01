قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الحوثيون يعلنون إسقاط طائرة مسيرة أمريكية في مأرب
الخميس.. نظر استئناف بلوجر شهيرة على حبسها بسبب قضية مخلة
موعد مباراة الأهلي والهلال السوداني في أبطال إفريقيا والقنوات الناقلة
بعد الهزيمة من جنوب أفريقيا.. ترتيب مجموعة مصر في كأس الأمم للناشئين
انخفاض سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 1 أبريل 2025
مرض خطير للنساء.. انتبهي لهذه العلامات
تعرف على طاقم تحكيم مباراة الأهلي والهلال السوداني بدوري أبطال إفريقيا
ترامب يخطط لزيارة مرتقبة إلى السعودية والامارات وقطر قريبا
إيران تحذر أمريكا من رد بسرعة وحزم على أي عمل عدواني أو هجوم إسرائيلي
بعثة إيران لمجلس الأمن: قدمنا شكوى للأمم المتحدة بشأن تصريحات ترامب المتهورة
تقلبات حادة في طقس ثاني أيام العيد.. والأرصاد تحذر من 3 ظواهر جوية
هل يجوز صيام الست من شوال ثاني أيام العيد؟.. له ثواب شهرين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

سعر وخطوات استخراج شهادة الميلاد 2025.. تعرف عليها

شهادة الميلاد
شهادة الميلاد
أحمد مهدي

حددت وزارة الداخلية أسعار استخراج شهادة الميلاد 2025، وكذا شهادة الوفاة وذلك من قطاع الأحوال المدنية والسجلات المدنية والمراكز النموذجية الحديثة التي استحدثتها وزارة الداخلية.

استخراج شهادة الميلاد 2025

يمكن استخراج شهادة الميلاد 2025 لأول مرة مقابل 45 جنيها وفي المرات التي تليها مقابل 25 جنيها، واستخراج شهادة الوفاة مقابل 25 جنيها، وذلك من خلال المراكز النموذجية الحديثة التابعة للأحوال المدنية.

أسعار استخراج شهادات الميلاد والوفاة

  1. شهادة ميلاد 25 جنيها
  2. شهادة ميلاد مميكنة 45 جنيها
  3. شهادة وفاة 25 جنيها

خطوات استخراج شهادة الميلاد

ويتطلب استخراج شهادة الميلاد المميكنة 2025 نموذج 40 طلب الحصول على صورة وثيقة أو مستند، وفي حالة عدم الاستدلال أو اختلاف بيانات ميلاد المواطن بالحاسب يجب على المواطن إرفاق مستخرج شهادة الميلاد الورقى لاجراء التسجيل او التصحيح أو صورة ضوئية معتمدة.

ضمن أوراق التقديم بالشرطة.. كيفية استخراج شهادة ميلاد من الماكينات الذكية
استخراج شهادة الميلاد

من يحق له استخراج شهادة الميلاد

كما يمكن استخراج شهادة الميلاد المميكنة 2025 عن طريق الشخص نفسه أو الأب والأم والأخ والعم والزوجة والأبناء والجد والخال، عن طريق التوجه إلى اقرب سجل مدني لمحل إقامة الشخص وطلب استخراج شهادة الميلاد المميكنة والتي تصدر في نفس الوقت.

قيد المواليد الجديدة

وعن قيد المواليد، يجب التبليغ عن المواليد خلال 15 يوما من تاريخ حدوث الولادة وذلك بالتقدم الى مكتب الصحة الذى حدثت فى دائرته الولادة ويكون التبليغ عن وقائع الميلاد التى حدثت للمصريين فى الخارج خلال ثلاثة اشهر من تاريخ حدوثها وذلك لقنصلية جمهورية مصر العربية بالخارج او لقسم سجل مدنى المركز الرئيسى بالقطاع عن طريق البريد الموصى عليه فى حالة عدم وجود قنصلية.

حقيقة وقف العمل بشهادات الميلاد الإلكترونية القديمة
استخراج شهادة الميلاد 2025

شهادة ميلاد المواليد الجديدة

ويكون التبليغ بالمواليد الجديدة من نسختين على نموذج مجانى بمكتب الصحة بمعرفة من له حق التبليغ ومعه ما يؤيد صحة الواقعة وصحة بيانات الوالدين والوثيقة التى تثبت العلاقة الزوجية بينهما وتحرر شهادة الميلاد عقب قيدها مباشرة وتسلم للمواطن ويقوم مكتب الصحة بإرسال التبليغات للسجل المدنى الذى يتولى بدوره قيدها مرة أخرى بدفتر مواليد السجل ثم إرسالها للإدارة لإدخالها بياناتها على الحاسب الآلي وتحديد الرقم القومي للمولود.

شهادة الميلاد استخراج شهادة الميلاد أسعار استخراج شهادة الميلاد وزارة الداخلية شهادة الميلاد 2025

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حالة الطقس

الجو هيقلب بعد شوية .. الأرصاد تصدر تحذيرا عاجلا

إيناس النجار

وفاة إيناس النجار.. معلومات لا تعرفها عنها وقصة مرضها

الطقس في مصر

تغير مفاجئ في الطقس.. أمطار رعدية تضرب هذه المحافظات بعد ساعات

إيناس النجار

اللحظات الأخيرة فى حياة الفنانة إيناس النجار وسبب وفاتها

ايناس النجار

اتسبب في وفاتها.. أعراض مرض إيناس النجار

إيناس النجار

نقل جثمان إيناس النجار إلى تونس لدفنها بمسقط رأسها

زيارة القبور

حكم زيارة القبور للرجال والنساء يوم العيد.. الإجابة من الأزهر ودار الإفتاء

انستا باي

مع بدء تطبيق الرسوم على التحويلات البنكية عبر انستاباي.. من يتحمل الرسوم؟

ترشيحاتنا

خلال اللقاء

محافظ الإسماعيلية يحتفل بالعيد مع أبناء دار الرحمة لرعاية الفتيات والحضانة الإيوائية

خلال الزيارة

محافظ الإسماعيلية يتفقد أعمال التطوير بنادي الفيروز ورفع كفاءة المنشآت السياحية

محافظ الدقهلبة

موعد عزاء سكرتير عام الدقهلية بدار المناسبات بالمنصورة

بالصور

مرض خطير للنساء.. انتبهي لهذه العلامات

امراض القلب
امراض القلب
امراض القلب

يمنع أضرار الكحك.. مفاجآت عن الترمس يكشفها جمال شعبان

الترمس
الترمس
الترمس

تسبب في وفاة ايناس النجار.. جمال شعبان يكشف الفرق بين التهاب المرارة وانفجا.رها |معلومات مثيرة

ايناس النجار
ايناس النجار
ايناس النجار

احمي نفسك منه.. طرق الوقاية من مرض إيناس النجار وأهم المعلومات عنه

ايناس النجار
ايناس النجار
ايناس النجار

فيديو

إيناس النجار

اللحظات الأخيرة في حياة إيناس النجار.. صراع مع المرض انتهى برحيل مفاجئ

الفسيخ

بالنقع أو الطهي.. إزاي تاكل الفسيح بملح قليل؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: رسالة واتساب لوزير التموين

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك دن

د عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: قيمنا المجتمعية تعزز الأمن القومي المصري

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: عيد سعيد

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الصديق قبل الطريق

المزيد