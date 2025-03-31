مخرج حكيم باشا يتغنى بـ مصطفى شعبان

استضاف الإعلامي الدكتور عمرو الليثي، نجوم مسلسل حكيم باشا، في احتفالية خاصة بمناسبة عيد الفطر المبارك، وأذيعت في التاسعة مساء الإثنين أول أيام العيد على شاشة قناة الحياة، بينما يذاع الجزء الثاني غدًا الثلاثاء .

أشاد الفنان أحمد فؤاد سليم بمسلسل "حكيم باشا"، وكانت مباراة فنية بين النجوم.

وأوضح مخرج العمل أحمد خالد، أن هناك روح رائعة بين نجوم العمل، ووجود نجم كبير مثل مصطفى شعبان يعد إضافة قوية لاي عمل فني.

واستضاف الليثي النجم مصطفى شعبان، وأسرة مسلسل "حكيم باشا" وتحدثوا عن أسرار لا يعرفها أحد عن المسلسل الذي حقق أعلى نسبة مشاهدة على قناة الحياة.

ولأول مرة نتعرف على الحكايات والمواقف المثيرة التي حدثت خلف كواليس التصوير، وأغرب المواقف التي تعرض لها أبطال العمل.