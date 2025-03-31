ترامب: هجماتنا على الحوثيين ستستمر حتى يتوقف تهديدهم لحرية الملاحة.. وتحذير عاجل من الأرصاد عن تحول مفاجئ في طقس الساعات المقبلة| أخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار المهمة، المتعلقة ببعض التطورات البارزة في عدة ملفات.. ونرصد أبرزها فى التقرير التالى:



آسر ياسين عن قلبي ومفتاحه: معجب ومندهش مثل رد فعل الجمهور

قال الفنان آسر ياسين إن انطباعه وانطباع جميع نجوم مسلسل "قلبي ومفتاحه" كان مشابهًا لانطباع المشاهدين، مشيرًا إلى أنه استمتع بمشاهدة المسلسل وأداء كافة الفنانين، حتى أدائه وأداء مي عز الدين، بالإضافة إلى الحالة الفنية التي أحدثها المخرج الكبير تامر محسن.



مصطفى شعبان عن دوره في حكيم باشا: مخاطرة حلوة ولكل مجتهد نصيب

حل النجم مصطفى شعبان ضيفاً في برنامج "واحد من الناس" تقديم الإعلامي عمرو الليثي، على قناة الحياة، وتحدث عن ردود الفعل على مسلسل حكيم باشا ونجاح العمل قائلاً: "بنبسط لما بعمل مجهود ويكلل بالنجاح، لأن اللى بعمله هو الاجتهاد أما النتائج مش بتاعتنا بتكون نتيجة الاجتهاد ده".



الاحتلال يشن غارة على خيمة في منطقة المواصي بخان يونس

أفاد مراسل قناة “ القاهرة الإخبارية” ، في خبر عاجل، أن الاحتلال يشن غارة على خيمة في منطقة المواصي بخان يونس.



وزير المالية الإسرائيلي سموتريتش يستقيل من منصبه بحكومة نتنياهو

استقال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش من منصبه كوزير في حكومة بنيامين نتنياهو، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .



الخارجية الأمريكية: لا ينبغي لإيران الحصول على سلاح نووي

أكدت وزارة الخارجية الأمريكية، أنه لا ينبغي أن تحصل إيران على سلاح نووي، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .



ترامب: هجماتنا على الحوثيين ستستمر حتى يتوقف تهديدهم لحرية الملاحة

أكد الرئيس الامريكي دونالد ترامب، أن هجماتهم على الحوثيين ستستمر حتى يتوقف تهديدهم لحرية الملاحة، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .



تصريح غير متوقع من ميمي جمال عن دورها في الحلانجي

كشفت الفنانة ميمي جمال، تفاصيل جديدة عن دورها في مسلسل الحلانجي، مشيرة إلى أنها شاركت مع مخرج المسلسل في أعمال فنية ناجحة سابقة.



إيناس النجار تكشف تفاصيل صادمة عن زواجها قبل رحيلها

في لقاء تلفزيوني سابق، كشفت الفنانة الراحلة إيناس النجار، عن محنة صعبة عاشتها قبل وفاتها، حيث تحدثت بصراحة عن لحظات عصيبة مرت بها بعد إبلاغها بإصابتها بمرض خطير.



تحذير عاجل من الأرصاد عن تحول مفاجئ في طقس الساعات المقبلة

عرضت قناة العربية تقريرا مفصلا عن حالة الطقس في مصر خلال الساعات المقبلة، يتضمن بيان هيئة الأرصاد الجوية عن الطقس.