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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

إيناس النجار تكشف تفاصيل صادمة عن زواجها قبل رحيلها

إيناس النجار
إيناس النجار
عادل نصار

في لقاء تلفزيوني سابق، كشفت الفنانة الراحلة إيناس النجار، عن محنة صعبة عاشتها قبل وفاتها، حيث تحدثت بصراحة عن لحظات عصيبة مرت بها بعد إبلاغها بإصابتها بمرض خطير. 

وأشارت الفنانة الراحلة إيناس النجار، إلى أن رد فعل زوجها حمل نظرات لم تستطع تفسيرها سوى بأنها مزيج من الشفقة والابتعاد، ما جعلها تشعر بعدم الارتياح تجاهه.

إيناس لم تستسلم للصدمة، بل قررت التحقق من صحة التشخيص بإرسال فحوصاتها الطبية إلى الولايات المتحدة، حيث جاءت النتائج مخالفة للتوقعات، مؤكدة أنها لم تكن مصابة بأي مرض خطير. 

ورغم ذلك، لم تكن هذه التجربة سهلة عليها، إذ تزامنت مع اتخاذها قرارًا بالانفصال عن زوجها.

على الصعيد الفني، تحدثت الفنانة الراحلة إيناس النجار، عن مشاركتها الأخيرة في مسلسل "الحلانجي"، إلى جانب النجم محمد رجب، حيث ترددت في البداية في قبول دور "هويدا"، لكنها وجدت فيه تحديًا يستحق التجربة.

برحيلها، تركت إيناس النجار بصمة واضحة في عالم الدراما، لتظل ذكرياتها خالدة في قلوب جمهورها ومحبيها.

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