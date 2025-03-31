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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الشباب والرياضة: أكثر من 5 ملايين متردد ومصلٍ في 1740 مركز شباب

العيد أحلى بمراكز الشباب
العيد أحلى بمراكز الشباب
كريم عاطف

شهدت مراكز الشباب على مستوى الجمهورية إقبالًا غير مسبوق من أكثر من 5 ملايين متردد ومصلٍ خلال أول أيام عيد الفطر المبارك، ضمن فعاليات مبادرة "العيد أحلى بمراكز الشباب"، التي أطلقتها وزارة الشباب والرياضة لإتاحة المراكز أمام المواطنين مجانًا طوال فترة العيد.

وأكدت الوزارة أن 1740 مركز شباب فتح أبوابه لاستقبال المواطنين، حيث تحولت الساحات والملاعب إلى منصات للاحتفال بأجواء العيد من خلال الصلوات الجماعية، والألعاب الترفيهية، والأنشطة الرياضية والثقافية، ما يعكس الدور الحيوي لمراكز الشباب في تعزيز الترابط المجتمعي ونشر السعادة بين المواطنين.

وفي هذا السياق، أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن الوزارة تحرص على فتح آفاق جديدة لمراكز الشباب لتكون أكثر من مجرد منشآت رياضية، بل بيئة متكاملة تسهم في بناء الشخصية المصرية، وتعزيز قيم الانتماء والتلاحم المجتمعي.

وأشاد الوزير بالإقبال الكبير الذي تجاوز 5 ملايين متردد ومصلٍ، مؤكدًا أن هذه الأعداد تعكس نجاح رؤية الدولة في تحويل مراكز الشباب إلى مراكز خدمة مجتمعية حقيقية تلبي احتياجات المواطنين خلال مختلف المناسبات.

ولاقى المصلون والمترددون ترحيبًا كبيرًا من إدارات المراكز، التي وفرت كل سبل الراحة لضمان تجربة مميزة للجميع، وسط إشادة واسعة من الأهالي الذين عبروا عن سعادتهم بهذه المبادرة التي جعلت العيد أكثر بهجة ومتعة داخل مراكز الشباب.

يأتي ذلك في إطار استراتيجية وزارة الشباب والرياضة لتعزيز دور مراكز الشباب كمحور رئيسي للتفاعل الاجتماعي والرياضي، وترسيخ مفهوم الرياضة المجتمعية التي تشمل جميع الفئات، بما يتماشى مع رؤية الدولة المصرية لتحقيق التنمية المستدامة 2030.

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