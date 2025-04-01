خالد طلعت: جنوب إفريقيا بتتقدم في الكورة وبتعلم علينا

علق خالد طلعت، الناقد الرياضي، على أزمة انسحاب الأهلي في لقاء القمة، وتقدم مستوى الكرة في افريقيا.

وكتب خالد طلعت عبر فيسبوك: “منتخب مصر للناشئين بيخسر في أول ماتش ليه في كأس أمم أفريقيا من جنوب افريقيا 4-3، وقبل كده منتخب مصر للمحليين بيخسر على أرضه ووسط جمهوره من جنوب افريقيا 3-1 وبيخرج من تصفيات امم افريقيا للمحليين”.

وتابع: “وقبلها الاهلي اتغلب على أرضه وأمام جماهيره من أورلاندو الجنوب أفريقي وطلع تاني مجموعته في دوري الابطال واورلاندو تصدر المجموعة، ولسه الزمالك هيلاعب ستيلينبوش الجنوب افريقي في الكونفيدرالية، والاهلي وبيراميدز معاهم أورلاندو وصن داونز في دوري الابطال ومنتخب مصر الاول مع جنوب افريقيا في المجموعة في كاس امم افريقيا 2025 في المغرب".

واستطرد: “جنوب افريقيا بتتقدم في الكورة وبتعلم علينا ، واحنا هنا بنتخانق على انسحاب الاهلي في ماتش القمة ، وهل هيتخصم منه 3 نقط زيادة ولا لاء !!!”.

اتحاد الكرة يتلقى خطابا من بيراميدز بإلغاء طلبه باستقدام حكام أجانب

وأعلن اتحاد الكرة المصري، تلقيه خطابًا عبر البريد الإلكتروني من نادي بيراميدز، لإبلاغه بإلغاء طلبه السابق، الذي تقدم به لاستقدام حكام أجانب لمباراته أمام الأهلي .

وأشار اتحاد الكرة، عبر بيان رسمي مرسل اليوم الإثنين للصحفيين، إلى أن بيراميدز كان قد تقدم رسميًا يوم 28 مارس الماضي بطلب لاستقدام طاقم تحكيم أجنبي، لإدارة مواجهته أمام الأهلي.

ومن المقرر أن يستضيف فريق بيراميدز نظيره الأهلي يوم 12 من شهر أبريل الجاري، ضمن منافسات الجولة الثانية من مجموعة التتويج بالدوري.

ويتصدر فريق بيراميدز، جدول ترتيب النسخة الجارية من الدوري برصيد 43 نقطة بفارق 4 نقاط عن الأهلي حال عدم خصم الثلاثة نقاط الأخرى في آخر الموسم.