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تعرف على طاقم تحكيم مباراة الأهلي والهلال السوداني بدوري أبطال إفريقيا
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تعرف على طاقم تحكيم مباراة الأهلي والهلال السوداني بدوري أبطال إفريقيا

الأهلي
الأهلي
رباب الهواري

يلتقي فى التاسعة مساء اليوم فريق الكرة بالنادي الأهلي مع الهلال السوداني باستاد القاهرة ضمن منافسات ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال إفريقيا.

يدخل الأهلي المباراة باحثا عن فوز مريح يسهل مهمة الفريق في مباراة الإياب التى ستقام يوم ٨ ابريل الجاري فى موريتانيا.

يدير المباراة الحكم التشادي محمد الحاج ويعاونه الكاميروني ألفيس نجوجو مساعد أول، والمساعد الثاني إلى سونو فاتسون، بينما الموريتاني عبدالعزيز بوه حكمًا رابعًا.

وكان الأهلي قد صعد إلى دور ربع النهائي محتلاً المركز الثاني فى المجموعة الثالثة برصيد 10 نقاط، بينما تأهل فريق الهلال متصدرًا المجموعة الأولى برصيد 10 نقاط.

ويلتقي الفائز من مباراة الاهلي والهلال مع الفائز من مباراة الترجي التونسي وصن داونز.

وتأتي المباراة فى توقيت مهم للأهلي خاصة بعد الأزمة الاخيرة التى سيطرت على الأحداث كاملة بعد رفض الأهلي خوص مباراة الزمالك فى بطولة الدوري لعدم تعيين طاقم تحكيم أجنبي وبعدها توقف الدوري بسبب الاجندة الدولية وخاض خلالها الفريق مباريات كاس الرابطة بعناصر الشباب وحصل السويسري مارسيل كولر المدير الفني على اجازة وعاد وتولى مهام عمله بعد مباريات كاس الرابطة.

وخاض الأهلي مباراة ودية أمام زد لتجربة ومنح الفرصة لبعض اللاعبين وخسرها الفريق بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد وبعدها انتظم الفريق فى معسكر مغلق قبل المباراة ب ٤٨ ساعة لمزيد من التركيز بين صفوف عناصر الفريق.

وحرص كولر خلال التدريبات على علاج كافة الأخطاء التى ظهرت على أداء اللاعبين تفاديا لاى اخطاء تتسبب فى اى مشاكل للفريق خلال المباراة.

كما حرص كولر وجهازه المعاون على متابعة عدد من مباريات الفريق المنافس للوقوف على كافة نقاط القوة والضعف والاستقرار على طريقة اللعب التى سيعتمد عليها خلال المباراة.

وعقد كولر أكثر من جلسة مع لاعبي الفريق طالبهم خلالها باقصي درجات التركيز وأهمية تحقيق نتيجة إيجابية تسهل مهمة الفريق فى مباراة العودة بموريتانيا خاصة ان مباراة العودة ستشهد صعوبة كبيرة فى ظل قوة الفريق السوداني.

ويتوقع أن يعتمد كولر على عناصر الخبرة خلال المباراة فى مقدمتهم محمد الشناوي و مروان عطية وإمام عاشور و وسام ابو علي واشرف بن شرقي.

ومن المتوقع أن يبدأ الأهلي بتشكيل مكون من :..
حراسة المرمى: محمد الشناوي.
خـط الدفاع: يحيى عطية الله، رامي ربيعة، أشرف داري، محمد هـاني.
الوسط: مروان عطية، إمام عاشور، أكرم توفيق.
وفي الهجوم: حسين الشحات، أشرف بن شرقي، وسام ابو علي.
في المقابل حرص فريق الهلال السوداني على الحضور للقاهرة مبكرا والدخول فى معسكر مغلق من أجل الاستعداد المبكر للمباراة.

وحرص فلوران إيبينجي المدير الفني للهلال على اعداد لاعبيه بشكل قوى للمباراة وفرض سياجا من السرية على تدريبات الفريق.

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