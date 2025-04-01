الجزار: مصر ستتوج بأمم إفريقيا 2025.. وحسام حسن سيكرر إنجازات الجوهري وشحاتة

شدد عمرو الجزار مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي غزل المحلة، على أنه كان قريبًا من التواجد في معسكر منتخب مصر الأخير، لكنه لا يعلم سبب عدم استدعاؤه حتى الآن.

وتابع "الجزار"، باب منتخب مصر مفتوح للجميع تحت قيادة حسام حسن، مضيفًا: العميد لا ينظر لاسم النادي بل يهتم بإمكانيات وأداء اللاعبين فقط.

وأضاف مدافع غزل المحلة، حسام حسن مدرب كبير وقادر على تحقيق إنجازات تاريخية مع منتخب مصر، كما حدث من قبل مع الراحل محمود الجوهري وحسن شحاتة، ومستوى المنتخب مع العميد ممتاز.

واستكمل: أبذل أقصى ما لدي حتى أحظى بشرف ارتداء قميص منتخب مصر خلال الفترة المقبلة، ومتأكد بأن انضمامي للفراعنة سيأتي في الوقت المناسب لي، لأن المنتخب ليس به مجاملات ومن ينضم هو من يستحق فقط.

واختتم مدافع زعيم الفلاحين حديثه لبرنامج نجوم دوري نايل مع أحمد المصري، قائلًا: أتوقع تتويج منتخب مصر بلقب كأس أمم إفريقيا 2025 بالمغرب بعد غياب 15 عامًا.