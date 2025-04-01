أخبار العالم | غارة إسرائيلية دامية في بيروت.. وترامب يهدد إيران.. وشراكة متنامية بين موسكو وبكين

نشر موقع صدى البلد اليوم الثلاثاء مجموعة من الأخبار المهمة على مستوى الشأن العالمي. نستعرض أبرزها في التقرير التالي:

مقتل 3 أشخاص في غارة إسرائيلية على ضاحية بيروت الجنوبية

أفادت وسائل الإعلام اللبنانية بمقتل ثلاثة أشخاص في حصيلة أولية للغارة الإسرائيلية التي استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت.

محكمة فرنسية تدين مارين لوبان بتهمة اختلاس أموال

أدانت محكمة فرنسية زعيمة اليمين المتطرف، مارين لوبان، بتهمة اختلاس أموال من الاتحاد الأوروبي.

نتنياهو يشيد بالتدخل الأمريكي ضد الحوثيين

أشاد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بالتدخل الأمريكي ضد الحوثيين، مؤكدًا دعم واشنطن القوي لإسرائيل.

ترامب يهدد إيران بقصف غير مسبوق

هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم، بقصف إيران وفرض رسوم جمركية ثانوية، مشيرًا إلى أن إيران ستتعرض لعواقب وخيمة إذا استمرت في تصرفاتها.



نتنياهو يتراجع عن تعيين إيلي شرفيت رئيسًا لجهاز الشاباك تحت ضغط الائتلاف

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، تراجعه عن تعيين اللواء المتقاعد إيلي شرفيط، قائد سلاح البحرية السابق، في منصب رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك)

اندلع حريق ضخم اليوم الثلاثاء في خط أنابيب غاز تديره شركة الطاقة الوطنية الماليزية "بتروناس" بالقرب من العاصمة كوالالمبور، مما أسفر عن إصابة 33 شخصًا

وصل وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، إلى موسكو اليوم، حيث من المقرر أن يلتقي نظيره الروسي، سيرغي لافروف، والرئيس الروسي، فلاديمير بوتين

أدان الرئيس اللبناني جوزيف عون بشدة الغارة الجوية التي نفذتها القوات الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت، معتبرًا إياها انتهاكًا صارخًا