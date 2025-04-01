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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مقتل 3 أشخاص في حصيلة أولية للغارة الإسرائيلية على ضاحية بيروت

غارة اسرائيلية
غارة اسرائيلية
القسم الخارجي

أفادت وسائل الاعلام اللبنانية بمقتل 3 أشخاص في حصيلة أولية للغارة الإسرائيلية على ضاحية بيروت الجنوبية.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، عن تنفيذ غارة جوية استهدفت عنصرًا تابعًا لحزب الله في الضاحية الجنوبية لبيروت.

وفقًا لبيان الجيش الاسرائيلي، فإن المستهدف كان يوجه مؤخرًا نشطاء من حركة حماس ويساعدهم في التخطيط لهجوم وشيك ضد مدنيين إسرائيليين. ​

تُعد هذه الغارة الثانية من نوعها التي تستهدف معقل حزب الله منذ بدء سريان وقف إطلاق النار بين الطرفين في نوفمبر الماضي. أفاد شهود عيان بسماع طائرات تحلق على ارتفاع منخفض فوق بيروت، تلاها دوي انفجارات قوية في مناطق مختلفة منش المدينة. ​

من جانبه، أكد مسؤول العلاقات الإعلامية في حزب الله، محمد عفيف، أن الأبنية التي استهدفها الجيش الإسرائيلي في الضاحية الجنوبية لبيروت هي منشآت مدنية، مشددًا على أن الهدف من هذه الغارات هو الضغط على الحزب. ​

تأتي هذه التطورات في ظل تصاعد التوتر بين إسرائيل وحزب الله، مما يثير مخاوف من اندلاع مواجهات أوسع في المنطقة.
 

وسائل الاعلام اللبنانية ضاحية بيروت الجيش الإسرائيلي غارة جوية حزب الله الجيش الاسرائيلي

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