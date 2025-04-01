هند صبري تعتذر عن عدم حضور جنازة إيناس النجار في تونس.. ما القصة؟

نشرت الفنانة هند صبري تعليقا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام تنعى فيه الفنانة إيناس النجار وتعتذر عن حضور جنازتها التى من المقرر أن تقام فى تونس.

وقالت هند صبري : توفيت الفنانة التونسية المقيمة في مصر إيناس النجار بعد صراع مع المرض، نسأل الله أن يتغمّذها برحمته الواسعة ويغفر لها ويرزقها الجنًة. إيناس كانت طيبة وبشوشة وبارة بأهلها جدا، أعتذر عن عدم حضور مراسم العزاء لتواجدي خارج البلاد، خالص عزائي لأسرة الفقيدة ومحبيها.

من هي إيناس النجار

تعد إيناس النجار هو اسم الشهرة حيث ان اسمها الحقيقي سهام النجار، وهى من أصل تونسي حيث ولدت في مدينة صفاقس.

وبدأت إيناس النجار مسيرتها الفنية في أوائل الألفينيات، وكانت بداية ظهورها في الفيديو كليب الشهير “يا ترى يا حبيبي” للمطرب بهاء سلطان، وكان ذلك سببا فى اقتحامها باب السينما من خلال فيلم “ميدو مشاكل” عام 2003 مع أحمد حلمي والمخرج محمد النجار الذى اعجب بها فى الفيديو كليب.

وساهم فيلم “ميدو مشاكل” فى انطلاقتها بالسينما حيث شاركت في عديد من الأفلام مثل “بحبك وأنا كمان” (2003)، “علي سبايسي” (2005)، و”كركر” (2007) مع محمد سعد، وشاركت الفنان أحمد زكي فى فيلم “معالى الوزير”.

كما شاركت فى عدد من الأعمال التلفزيونية الشهيرة مثل “العصيان” مع محمود ياسين، و”يتربى في عزو” (2007) مع يحيى الفخراني، وكذلك “الإخوة أعداء” (2012) مع صلاح السعدني ونور الشريف.

وكان آخر أعمالها الدرامية مسلسل “الحلانجي” الذي عرض في رمضان 2025، من بطولة محمد رجب، وتدور أحداثه حول نجار يتورط في مشاكل كبيرة بعد محاولات للنصب لصالح مجموعة مشبوهة.