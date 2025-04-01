أسرة فرح وعطاء بكاتدرائية القديس أنطونيوس الكبير بالفجالة تنظم رياضتها الروحية السنوية

نظمت أسرة ينبوع الحياة لفرح وعطاء، بكاتدرائية القديس أنطونيوس الكبير، بالفجالة، رياضتها الروحية السنوية.

الرياضه الروحية

أقيمت فعاليات الرياضة الروحية في الفترة من الثامن والعشرين، وحتى الحادي والثلاثين من مارس الماضي، وذلك ببيت الراعي الصالح، بالإسكندرية.

شارك في الرياضة السنوية القمص أنطونيوس سماحة، أحد رعاة الكاتدرائية، والأب يوسف رمزي، راعي كنيسة السيدة العذراء والقديس بيو، بمدينة بدر.

شارك أيضًا بعض مجموعات فرح وعطاء من كنائس القاهرة: الملاك ميخائيل، بحدائق القبة، القديسة تريزا، بالشرابية، والسيدة العذراء والقديس إسطفانوس، بشبرا الخيمة.

تضمنت الرياضة الروحية صلاة القداس الإلهي اليومي، صلوات درب الصليب، والتأملات الفردية والجماعية المختلفة، ورتبة التوبة، ومجموعات العمل التي دارت حول بعض المقتطفات من الوثيقة البابوية "الرجاء لا يُخَيِبْ صاحبه"، الصادرة عن قداسة البابا فرنسيس.