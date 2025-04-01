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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

جولة حول العالم.. كيف تحتفل الدول بعيد الفطر؟

عيد الفطر
عيد الفطر
يوسف أيمن

عيد الفطر هو أحد أعظم الأعياد التي يحتفل بها المسلمون في جميع أنحاء العالم، ويأتي بعد شهر رمضان المبارك. 

يعتبر العيد فرصة للتجمع العائلي، والتواصل الاجتماعي، وإظهار الفرح، وتقديم الزكاة للمحتاجين. 

ومع ذلك، يختلف شكل الاحتفال بالعيد من بلد إلى آخر بسبب التنوع الثقافي والاقتصادي، وكذلك التقاليد المحلية التي تعكس هوية كل مجتمع. 

في هذا التقرير، سنستعرض كيف يختلف الاحتفال بعيد الفطر حول العالم، من الأطعمة المميزة إلى العروض الثقافية والفعاليات العامة.

1. احتفالات عيد الفطر في الشرق الأوسط

مصر

في مصر، يُعد عيد الفطر فرصة للاحتفال مع العائلة والأصدقاء. يبدأ المصريون يوم العيد بصلاة العيد في المساجد والساحات المفتوحة. بعد الصلاة، يتبادل الأفراد التهاني والتبريكات، وتنتشر في الشوارع مظاهر الفرح من خلال الألعاب النارية والرقصات الشعبية.

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الأطعمة التقليدية:

كعك العيد: هو الطبق الأشهر في مصر، حيث يتم تحضيره من الدقيق والسكر والمكسرات، يعدّ من الحلويات الأساسية التي لا غنى عنها في هذه المناسبة.

التمر والمكسرات: تُعتبر من الأطعمة الأساسية التي يتم تناولها في العيد.

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السعودية

في المملكة العربية السعودية، يكون عيد الفطر بداية لتجمعات عائلية كبيرة، إذ تكثر الزيارات بين العائلات والأصدقاء بعد صلاة العيد، تحظى صلاة العيد في الساحات والمساجد بخصوصية كبيرة.

الأطعمة التقليدية:

الكبسة: طبق أرز بالدجاج أو اللحم يعد من الأطباق الرئيسية في العيد.

الحلويات: مثل البقلاوة والكنافة، والتي تُعد من الحلويات الأكثر شهرة في العيد.

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طريقة عمل الكبسة السعودية - ويب طب

الإمارات

تعتبر الإمارات من الدول التي تحرص على تنظيم فعاليات ثقافية وفنية في عيد الفطر، تقوم العديد من المدن بتنظيم مهرجانات وفعاليات للجمهور.

الأطعمة التقليدية:

اللقيمات: من الحلويات المميزة التي يتم تحضيرها في العيد.

المفروكة: حلوى تقليدية يتم تحضيرها من المكسّرات والتمر.

لقيمات محشية بالجبن
النهار

2. احتفالات عيد الفطر في آسيا

إندونيسيا

إندونيسيا، أكبر دولة إسلامية في العالم من حيث عدد السكان، تتميز باحتفالات عيد الفطر التي تمتزج بالتقاليد الإسلامية والاحتفالات المحلية، يبدأ الإندونيسيون يوم العيد بصلاة العيد، ثم يتم زيارة المقابر لتكريم الأموات. بعد ذلك، يتجمع الأفراد في المنازل للاحتفال.

الأطعمة التقليدية:

ketupat: هو طبق مكون من الأرز الملفوف في أوراق النخيل، ويُقدم مع لحم الدجاج أو اللحم البقري.

كعك عيد الفطر: يشتهر أيضًا بتحضير الحلويات مثل الكعك المحلى والبسكويت.

الحلو أصله إيه..
ملف:Ketupat2.jpg - ويكيبيديا

ماليزيا

في ماليزيا، يتبع المسلمون تقاليد مماثلة لإندونيسيا، حيث تبدأ الاحتفالات بصلاة العيد واحتفالات مبهجة مع العائلة، تُعتبر العائلة والمجتمع المحلي جزءاً مهماً من الاحتفالات.

الأطعمة التقليدية:

رامبوتان والمنجا: فواكه استوائية تُعتبر جزءاً من تقديم الضيافة.

ميني كعك: يتم تحضير كعك العيد بشكل مميز وبمذاق محلي.

تعرفي على فاكهة
ميني كيك سهل و اقتصادي مع طبخ ليلى mini cake

3. احتفالات عيد الفطر في أوروبا وأمريكا

تركيا

تعتبر تركيا واحدة من الوجهات السياحية المميزة في عيد الفطر، حيث يعم الأجواء روح من الاحتفالات والفعاليات الثقافية، يبدأ الأتراك يومهم بالصلاة في الساحات العامة، ثم يتناولون وجبات كبيرة في منازلهم مع العائلة والأصدقاء.

الأطعمة التقليدية:

البقلاوة التركية: تعد من أشهر الحلويات في عيد الفطر.

كباب: يُعد من الأطباق الرئيسية التي يتم تناولها في الوجبات.

طريقة عمل كباب تركي - ويب طب
البقلاوة التركية بالآيس كريم

ألمانيا

في الدول الغربية مثل ألمانيا، حيث توجد جاليات إسلامية متنوعة، تتسم احتفالات عيد الفطر بمشاركة كبيرة من الجاليات المسلمة في المدينة، يتم تنظيم فعاليات مثل الأسواق العيدية، والمسابقات الرياضية، والعروض الثقافية.

الأطعمة التقليدية:

المعجنات: مثل الكعك والمعجنات المصنوعة من التمر والمكسرات.

المأكولات الشرق أوسطية: مثل الحمص والفلافل.

أنواع المعجنات - موضوع
The Perfect Healthy and Flavorful Hummus and Crunchy Falafel Recipe

الولايات المتحدة الأمريكية

تتميز الولايات المتحدة بمزيج من الثقافات المختلفة، ولذلك تختلف احتفالات عيد الفطر حسب الجاليات المختلفة، في المدن الكبرى مثل نيويورك وشيكاغو، تنظم تجمعات كبيرة لعيد الفطر مع فعاليات ثقافية ومهرجانات.

الأطعمة التقليدية:

الكعك والمعجنات التي تُعدّ في المنازل وتُقدم للعائلة والأصدقاء.

البرغر والدجاج المشوي: تعتبر من الأطعمة الشائعة في العيد لدى بعض العائلات.

كعك القمر وخبز الحليب..وصفات مستوحاة من المخابز والمقاهي الصينية الأمريكية - CNN Arabic
American Burger CO., تشارلوت - تعليقات حول المطاعم - Tripadvisor

4. احتفالات عيد الفطر في أفريقيا

المغرب

يعتبر عيد الفطر في المغرب حدثاً اجتماعياً مميزاً، حيث يتم استقبال العيد بالصلاة واتباع تقاليد خاصة تشمل الزيارات العائلية، يتم تحضير العديد من الأطباق المغربية التقليدية مثل الكسكس.

الأطعمة التقليدية:

الكسكس: من الأطعمة التقليدية التي يتم تناولها في يوم العيد.

حلويات العيد: مثل الغريبة والشباكية التي تُعدّ خصيصاً في هذه المناسبة.

كسكس - ويكيبيديا
طريقة عمل الشباكية المغربية

الجزائر

في الجزائر، تكثر العادات الاجتماعية والعائلية في عيد الفطر، ويبدأ الناس يومهم بصلاة العيد ثم زيارة المقابر، وبعد ذلك يتم تناول وجبات جماعية مع العائلة.

الأطعمة التقليدية:

الكسكس والطاجين: هي من الأطباق الرئيسة في العيد.

الحرشة والمقروط: هما من الحلويات المميزة في الجزائر.

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