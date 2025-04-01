عالمي.. كهربا يعلق على هدف محمد هاني في شباك الهلال السوداني

علق محمود عبد المنعم كهربا لاعب الاتحاد الليبي على هدف محمد هاني لاعب الفريق الأول بالنادي الأهلي في مرمى الهلال السوداني.

ونشر كهربا صورة من المباراة على حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام وعلق عليها: “عالمي”.

نجح محمد هاني في تسجيل الهدف الأول للنادي الأهلي في مرمى الهلال السوداني، على استاد القاهرة ضمن منافسات ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وسجل محمد هاني الهدف في الدقيقة ١١ من انطلاق المباراة بعد صاروخية على الطائر بعد ارتداد الكرة من حارس مرمي الهلال.

أعلن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، تشكيل الفريق الذي سيخوض به مواجهة الهلال السوداني التي تقام بعد قليل في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

واعتمد السويسري مارسيل كولر على القوة الضاربة في صفوفه حيث دفع بالثنائي الهجومي وسام أبو علي وجينيك جارديشار.

وضم التشكيل كلا من محمد الشناوي في حراسة المرمي وأمامه محمد هاني وأشرف داري ورامي ربيعة ويحيي عطية الله وإمام عاشور ومروان عطية وأكرم توفيق وجينيك جارديشار وأشرف بن شرقي ووسام أبو علي.