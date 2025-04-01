بعد رباعية القاهرة.. موعد مباراة الإياب بين بيراميدز والجيش الملكي بالمغرب

فاز فريق بيراميدز على ضيفه الجيش الملكي المغربي بنتيجة قاسية، مساء اليوم، على ستاد الدفاع القوى ضمن فاعليات دور الذهاب لدور الثمانية من دوري أبطال إفريقيا.

وبهذه النتيجة صعب الجيش الملكي المغربي مهمته أمام النادي السماوي، خلال لقاء الإياب، في مدينة مكناس المغربية يوم 8 أبريل المقبل، و الذي يحدد المتأهل إلى نصف النهائي.

وتقدم بيراميدز أمام الجيش الملكي المغربي، خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، في الدقيقتين 2 و11، والثالث في الدقيقة 38 للاعب إبراهيم عادل، ثم عزز الصدارة بالهدف الرابع في الدقيقة 67 والثاني له.

أما الهدف الوحيد لنادي الجيش الملكي المغربي؛ فجاء في الدقيقة 45 للاعب عبد الفتاح حدراف.

وتأهل بيراميدز إلى الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا، بعد احتلاله وصافة جدول ترتيب مجموعته برصيد 13 نقطة، خلف الترجي الذي تأهل كمتصدر للترتيب.

بينما تأهل فريق الجيش الملكي إلى الدور ذاته بعدما احتل المركز الأول في ترتيب مجموعته برصيد 10 نقاط.