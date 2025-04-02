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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

الحديقة النباتية بأسوان تستقبل 1625 زائرا في ثاني أيام عيد الفطر المبارك

الحديقة النباتية باسوان
الحديقة النباتية باسوان
محمد عبد الفتاح

شهدت الحديقة النباتية بأسوان فى ثان أيام عيد الفطر المبارك ما يزيد عن 1600 زائر من بينهم 575 سائحا أجنبيا للاستمتاع بالبيئة والطبيعة الخلابة وسط الأشجار والنباتات النادرة على مستوى العالم. 

وأكد الدكتور عمرو محمود مدير عام الحديقة النباتية بأسوان بأن الحديقة شهدت رواج سياحى خلال عيد الفطر المبارك ، واستقبلت اليوم نحو 1625 زائراً من بينهم 575 سائحا أجنبيا وذلك على مدار اليوم، ثانى أيام عيد الفطر المبارك، وأن الحديقة استقبلت أمس أول أيام عيد الفطر المبارك نحو 250 سائحا أجنبيا و225 زائرا مصريا.

عيد الفطر المبارك 

وأوضح الدكتور عمرو محمود، أن الحديقة تعد 3 مزارات فى مزار واحد، فهى رحلة نيلية مميزة ورائعة وسط الصخور والمناظر الطبيعية الخلابة، ورحلة ترفيهية ، بالإضافة إلى رحلة نباتية علمية، لكونها مؤسسة علمية فى المقام الأول.

وأشار إلى أن جزيرة النباتات تكونت عن طريق ترسيب الطمى قبل بناء السد العالى على الصخور الموجودة بنهر النيل، فكونت المساحة التى عليها الحديقة حالياً وتقدر بنحو 17 فدان ، وتضم أكثر من 800 نوع نباتى نادر على مستوى العالم. 

أكد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان على أننا لن نتهاون إطلاقاً فى مواجهة البناء العشوائى والتعدى على أراضى الدولة سواء البناء أو الزراعية حيث تم إعطاء توجيهات مشددة للمسئولين بالمحليات بإجهاض أى محاولات للتعدى وإزالتها فى المهد ، وخاصة أثناء فترة أجازة عيد الفطر المبارك.

ويأتى ذلك فى إطار الجهود المكثفة للتصدى المتواصل لأى تعديات على أراضى أملاك الدولة ، وكذا التعديات بالبناء على الأراضى الزراعية تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى. 

وأوضح المحافظ بأنه سيتم إحالة المختصين من العاملين بالوحدات المحلية إلى النيابة العامة للتحقيق فى حالة تقاعسهم وعدم قيامهم بالإنتقال للمعاينة خلال مدة لا تتجاوز الـ 72 ساعة من تاريخ إخطارهم بوجود متغير مكانى . 

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