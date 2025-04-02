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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بني سويف تحتفي بالأمهات المثاليات وحفظة القرآن الكريم في حفل تكريمي مميز

رئيس مدينة ببا
رئيس مدينة ببا
بني سويف : محمد عبدالحليم

شهدت محافظة بني سويف ، إحتفالية كبرى لتكريم الأمهات المثاليات والفائزين بمسابقتي حفظة القرآن الكريم والعبقري الصغير ودورة كرة القدم الخماسية، وذلك بمركز شباب قرية جبل النور بمركز ببا، تحت رعاية  أمين إتحاد القبائل العربية ببنى سويف العمدة طه على امين أبو عريف.

وشهدت الاحتفالية حضور محمد بكري، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة ببا، والعمدة طه على امين أبو عريف، أمين إتحاد القبائل العربية ببني سويف، وبعض عُمد وشيوخ قرى مركز ببا، وأهالي الأمهات المُكرمات والفائزين بالمسابقتين وأهالي مركز ببا بشرق وغرب النيل، ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية والتعليمية ورجال الدين من الازهر والأوقاف ولفيف من الإعلاميين والصحفيين.

كما شهدت الإحتفالية حضور، كل من: رائد رمضان ممثلاً عن الشباب والرياضة، وأحمد نعمان ممثلاً عن التضامن الاجتماعي، ومحمد مختار رئيس مجلس قروي جزيرة ببا، والشيخ محمود سيد ممثلاً عن الأزهر الشريف، والعمدة محى الدين بكرى عمدة جبل النور وعضو لجنة العُمد والمشايخ بمديرية الأمن، والعمدة حمدى يحيى، عمدة بنى محمد الشرقيه، والعمدة عمرو اسماعيل، عضو اتحاد القبائل العربية، والعمدة محمد حسنى ابو عريف، والشيخ اسماعيل سمك، شيخ بلد بقرية طنسا، والحاج حسن تمام ابوعريف، والدكتور هشام توفيق، مدير عام شركة مصر الوسطى للتقاوى، والحاج ابوصير محمد احمد عوض والمهندس مصطفى على حمد، والمحامى احمد مرزوق.

وأقيمت الإحتفالية برعاية  أمين إتحاد القبائل العربية، وشهدت تكريم 8 أمهات مثاليات عن مركز ببا، هن: إيمان محروس "بندر ببا" ونورا ابراهيم "فابريقة ببا" وعليه عبد العظيم "صفط راشين" ونادية محمد "هليه" ونوال على "قمبش" وإخلاص مرزوق "سدس" ومنى محمد مظهر "طنسا" ، كما تم تكريم 150 من حفظة القرآن الكريم بينهم 26 حافظ للقرآن الكريم كاملاً و13 نصف القرآن، وكذلك تسليم جوائز للفائزين بمسابقة العبقري الصغير ودورة كرة القدم الخماسية التى انتهت بفوز فريق نجوم الشرق سنور على فريق المنشيه بضربات الترجيح وسط حضور آلاف المشجعين فى مشهد قلما يتكرر .

وفي كلمته أكد أمين إتحاد القبائل العربية ببني سويف ، على دعمه الكامل للرئيس عبد الفتاح السيسي في مواجهة محاولات التهجير القسري التي تستهدف الشعب الفلسطيني، قائلاً: "نحن جميعًا خلف القيادة السياسية الحكيمة بقيادة الرئيس السيسي، الذي يبذل جهودًا جبارة للحفاظ على حقوق المواطنين وأراضيهم، التهجير القسري هو أمر مرفوض تمامًا، مشددًا على دعمه الكامل للرئيس السيسي في مواجهة أي محاولات تهدف إلى المساس بالأمن والاستقرار الوطني.

وأعرب “ أبو عريف” ، عن سعادته بتنظيم هذه الاحتفالية التي تسلط الضوء على الشخصيات المميزة في المجتمع، قائلًا: "اليوم نحتفل بتكريم الأمهات المثاليات والفائزين في مسابقتين مميزتين، وكذلك الفائزين في دورة كرة القدم الخماسية" مشيرا إلى أن هذا الحدث هو تقدير لما يقدمه أبناء وبنات مجتمعنا من جهود في حفظ القرآن الكريم، والتفوق العلمي، وكذلك في المجال الرياضي.

وتابع: "نحن فخورون بكل من تم تكريمه اليوم، ونؤكد على أهمية استمرار دعم هذه المبادرات التي تعزز من روح التعاون والإبداع في مجتمعنا، معربًا عن شكره وتقديره لكل من حضر ، ومتمنيًا لجميع الفائزين والمكرمين المزيد من النجاح والتميز في المستقبل".

ببا بني سويف الفشن

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