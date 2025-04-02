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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

محمد الشرنوبي: لا أحب أدوار النكد وأرفض الانغماس في الشخصية |فيديو

محمد الشرنوبي
محمد الشرنوبي
محمود محسن

أكد الفنان الفنان محمد الشرنوبى أنه لا يحب تقديم الأدوار الحزينة أو المليئة بالمآسي.

وعلّق: "ليه أتنكد من مشهد لمجرد أني بشتغل؟ ده متعب جدًا طبعًا، ومش عاوز أكون الشخص اللي بيدخل في الشخصية بشكل مبالغ فيه."

وأوضح الشرنوبي، خلال لقائه في برنامج "السهرة" عبر فضائية CBC، أنه بذل مجهودًا كبيرًا في مسلسل أفراح القبة، مشيرًا إلى أنه يفضل تقديم الشخصيات التي يجيدها، حتى لو كانت أدوار شر.

وأضاف الفنان أنه لا يتقن أي مجال آخر سوى التمثيل، مؤكدًا: "أنا بحب الفن والوقوف أمام الكاميرا، وهو الشيء الوحيد اللي أعرف أعمله بإتقان."

الفنان محمد الشرنوبى النكد الشخصية مسلسل أفراح القبة الفن

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