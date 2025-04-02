كولر يكشف أسباب غياب علي معلول عن مواجهة الأهلي والهلال

كشف مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي عن سبب غياب علي معلول خلال مواجهة الهلال بذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وقال كولر في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي لمباراة الأهلي والهلال: علي معلول لاعب جيد ولكن يحيى عطية الله قدم مباراة جيدة.

وأضاف كولر أن المنافسة بين اللاعبين داخل الفريق تجعلنا غير قادرين على مشاركة جميع اللاعبين في وقت واحد.

وحقق فريق النادي الأهلي الفوز على الهلال السوداني بنتيجة ١-٠، في المباراة التي أقيمت على استاد القاهرة في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

سجل محمد هاني هدف الأهلي الوحيد في الدقيقة ١١ من انطلاق المباراة بصاروخية على الطائر بعد ارتداد الكرة من حارس مرمى الهلال.

وينتظر الفريقان مباراة العودة لحسم التأهل للدور نصف النهائي ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

وشهدت المباراة سيطرة أهلاوية وأضاع لاعبو الأحمر أكثر من فرصة لمضاعفة النتيجة ولكن وقف حارس الهلال لها بالمرصاد.