الأهلي يشكو حكم مباراته أمام الهلال السوداني .. لهذا السبب

كشف الإعلامي أحمد حسن عن استعداد النادي الأهلي لتقديم شكوى رسمية ضد حكم مباراته أمام الهلال السوداني، وذلك بسبب قراراته المثيرة للجدل، وخاصة لقطة محمد هاني.

وكتب حسن عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "الأهلي يجهز للتقدم بشكوى ضد حكم مباراته أمام الهلال السوداني، خاصة بسبب لقطة محمد هاني".

وكان قد حقق النادي الأهلي انتصارًا ثمينًا على الهلال السوداني بهدف نظيف، في اللقاء الذي أقيم على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويستعد الأهلي لخوض مباراة العودة أمام الهلال السوداني، والتي ستقام يوم الثلاثاء 8 أبريل الجاري، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

القناة الناقلة للمباراة القادمة

سيتم بث مباراة الأهلي والهلال السوداني عبر شبكة قنوات "بي إن سبورتس"، الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال إفريقيا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.