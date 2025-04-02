قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تفاصيل إحالة 4 عاطلين للجنايات بتهمة التنقيب عن الآثار في المطرية
اللبان والسوائل.. نصائح فعّالة لعلاج مشاكل الهضم بعد تناول كحك العيد
تصل للمؤبد.. كيف واجه القانون جرائم الاختلاس
الصحفيين تستعد لعقد الدعوة الثالثة لاجتماع الجمعية العمومية الجمعة 4 أبريل
جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات على رفح وخان يونس جنوب قطاع غزة
موعد ومكان عزاء الفنانة التونسية إيناس النجار
الترمس.. تسلية العيد اللذيذة وفوائده الصحية المذهلة | تعرف عليها
لم ينجح في هز الشباك| ناقد رياضي يقدم كشف حساب لأداء وسام أبو علي بالفترة الأخيرة
الأهلي يشكو حكم مباراته أمام الهلال السوداني .. لهذا السبب
سعر الجنيه الذهب الآن في مصر
بعد هجوم أسد على عامل في طنطا.. مدربة تكشف تفاصيل الحادث: أنا المسئولة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الأهلي يشكو حكم مباراته أمام الهلال السوداني .. لهذا السبب

الاهلي
الاهلي
يارا أمين

كشف الإعلامي أحمد حسن عن استعداد النادي الأهلي لتقديم شكوى رسمية ضد حكم مباراته أمام الهلال السوداني، وذلك بسبب قراراته المثيرة للجدل، وخاصة لقطة محمد هاني.

وكتب حسن عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "الأهلي يجهز للتقدم بشكوى ضد حكم مباراته أمام الهلال السوداني، خاصة بسبب لقطة محمد هاني".

وكان قد حقق النادي الأهلي انتصارًا ثمينًا على الهلال السوداني بهدف نظيف، في اللقاء الذي أقيم على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويستعد الأهلي لخوض مباراة العودة أمام الهلال السوداني، والتي ستقام يوم الثلاثاء 8 أبريل الجاري، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

القناة الناقلة للمباراة القادمة

سيتم بث مباراة الأهلي والهلال السوداني عبر شبكة قنوات "بي إن سبورتس"، الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال إفريقيا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

أحمد حسن الأهلي الهلال السوداني محمد هاني دوري أبطال إفريقيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الاهلي

قناة مصرية تنقل مباراة الأهلي والهلال السوداني مجانا

الأهلي والهلال السوداني

اتفرج ببلاش.. قناة مفتوحة لنقل مباراة الأهلي والهلال في دوري أبطال أفريقيا

العوضي وياسمين عبدالعزيز

«الحصان يا أبويا».. ياسمين عبدالعزيز تواصل السخرية من العوضي في منشور جديد

الكابتن حسن حمدي

حاميها حراميها.. الأجهزة الأمنية تكشف لغز سرقة فيلا حسن حمدي في أبو النمرس

أحمد شفيق

رئيس حزب الحركة الوطنية يكشف حقيقة وفاة أحمد شفيق

المتوفية

الحزن يسود ميت حلفا.. أسرة عروس القليوبية: كانت رايحة تفرش شقتها وتستعد للزفاف

كريم عبد العزيز

تركي آل الشيخ يعلن إلغاء فيلم كريم عبدالعزيز وأحمد عز the seven dogs

وزير التربية والتعليم

جدول امتحانات الثانوية العامة 2025 | قرار نهائي بشأن مواعيدها "بالأيام والتواريخ"

ترشيحاتنا

منذر رياحنة

منذر رياحنة: شخصية سليم في مسلسل حكيم باشا معقدة ومركبة |فيديو

محمد الشرنوبي

محمد الشرنوبي: لا أحب أدوار النكد وأرفض الانغماس في الشخصية |فيديو

إسلام خيري

إسلام خيري: ياسمين رئيس واجهت أصعب مشاهد «جودر».. وياسر جلال ممثل عملاق

بالصور

اللبان والسوائل.. نصائح فعّالة لعلاج مشاكل الهضم بعد تناول كحك العيد

نصائح لتحسين الهضم بعد تناول كحك العيد
نصائح لتحسين الهضم بعد تناول كحك العيد
نصائح لتحسين الهضم بعد تناول كحك العيد

الترمس.. تسلية العيد اللذيذة وفوائده الصحية المذهلة | تعرف عليها

فوائد تناول الترمس في العيد
فوائد تناول الترمس في العيد
فوائد تناول الترمس في العيد

بعد تناول الفسيخ والرنجة.. مشروب صحي للتغلب على رائحة الفم | مكوناته وطريقة تحضيره

مشروب صحي للتغلب على رائحة الفم بعد تناول الفسيخ والرنجة
مشروب صحي للتغلب على رائحة الفم بعد تناول الفسيخ والرنجة
مشروب صحي للتغلب على رائحة الفم بعد تناول الفسيخ والرنجة

عاشت في دار أيتام .. معلومات صادمة عن ليلى عبد اللطيف

ليلى عبد اللطيف
ليلى عبد اللطيف
ليلى عبد اللطيف

فيديو

وفاء عامر

وفاء عامر: دايمًا عندي عدم رضا عن أدائي.. ومسلسل «جودر» هينافس العالمية

سلوي عثمان

سلوى عثمان: ذهبت لشيخ بسبب السحر.. وأؤمن بالحسد

ميار الببلاوي تكشف سر في غسل الفنانة إيناس النجار

كانت عروسة.. ميار الببلاوي تكشف سر في غسل الفنانة إيناس النجار

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الفانوس المصري.. نور يضيء القلوب قبل الشوارع

محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: رسالة واتساب لوزير التموين

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك دن

د عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: قيمنا المجتمعية تعزز الأمن القومي المصري

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: عيد سعيد

المزيد