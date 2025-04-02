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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

سعر الجنيه الذهب الآن في مصر

جنيهات ذهب
جنيهات ذهب
آية الجارحي

شهدت أسعار الذهب ارتفاعات متتالية وسريعة خلال تعاملات الأسبوع الجاري  بفعل الطلب القوي على الذهب، كملاذ آمن، نتيجة حالة عدم اليقين الاقتصادي والجيوسياسي.

وارتفعت أسعار الذهب  في مصر  نحو 18%  خلال تعاملات الربع الأول من 2025، في حين ارتفعت الأوقية بالبورصة العالمية بنسبة 19%، لتسجل أكبر مكسب ربع سنوي له منذ 39 عامًا.

وارتفعت الأوقية بالبورصة العالمية بنحو 502 دولار خلال تعاملات الربع الأول، حيث افتتحت التعاملات عند مستوى 2624 دولارًا، ولامست مستوى 3128 دولارًا كاعلى مستوى في تاريخها في 31 مارس، ثم  3126 دولارًا.

وأمس الثلاثاء تراجعت أسعار الذهب عالميا إلى 3116 دولارًا للأوقية .

سعر الذهب في مصر 
 

ويقدّم موقع “صدى البلد” الإخباري، أسعار الذهب اليوم الأربعاء  2-4-2025، على مستوى جميع الأعيرة الذهبية، في كافة محلات الصاغة.

 

 

بورصة الذهب مباشر

سعر الذهب عالميًا الآن سجل 3316 دولارًا للأوقية.

سعر الجنيه الذهب اليوم

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم 35.440 ألف جنيه.

سعر الذهب عيار 18


سجّل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم  3797 جنيهًا للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 21


سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا وصل إلى 4430 جنيهًا  بدون مصنعية، وتتراوح أسعار المصنعية بين 3 و8% من سعر الجرام.

سعر الذهب عيار 24

أما سعر الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، فسجّل  5063  جنيهًا.


سعر الجنيه الذهب اليوم

بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم 35.440 ألف جنيه.

ترقب الأسواق تطبيق إدارة ترامب للرسوم الجمركية على التجارة العالمية يوم الأربعاء، وتقرير الوظائف غير الزراعية لشهر مارس يوم الجمعة، حيث يحذر المحللون من أن كلا الأمرين قد يعززان جاذبية الذهب كملاذ آمن، وتشمل البيانات البارزة الأخرى مؤشر مديري المشتريات التصنيعي ISM وفرص العمل المتاحة في JOLTS يوم الثلاثاء، ومؤشر التوظيف ADP يوم الأربعاء، ومؤشر مديري المشتريات الخدمي ISM وطلبات البطالة الأسبوعية يوم الخميس.

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