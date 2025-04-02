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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

تعرف على سعر اللحوم في ثالث أيام عيد الفطر

أرشيفية
أرشيفية
علياء فوزى

نستعرض أسعار اللحوم البلدية والمستوردة في الأسواق المصرية خلال تعاملات اليوم الأربعاء 2 أبريل 2025، ثالث أيام عيد الفطر حيث استقرت الأسعار مع تسجيل تباين في الأسعار بين الأسواق الحرة والمنافذ الحكومية. 

يأتي هذا الاستقرار في ظل جهود الدولة لتوفير اللحوم بأسعار مناسبة وضبط الأسواق لمواجهة أي ارتفاعات غير مبررة.

اللحوم البلدية اليوم

سجلت أسعار اللحوم البلدية استقرارًا ملحوظًا في محلات الجزارة والأسواق المحلية، وجاءت الأسعار على النحو التالي:

الكندوز الصغير: 402.8 جنيهًا للكيلو.

الكندوز الكبير: 386 جنيهًا للكيلو.

البتلو: يتراوح بين 440 إلى 460 جنيهًا للكيلو.

الضأن البلدي: يتراوح بين 400 إلى 450 جنيهًا للكيلو.

الكبدة البلدي: تتراوح بين 300 إلى 400 جنيه للكيلو.

السجق البلدي: بين 320 إلى 380 جنيهًا للكيلو.

اللحم المفروم البلدي: يتراوح بين 340 إلى 390 جنيهًا للكيلو حسب نسبة الدهون.

اللحم الجملي: يتراوح بين 280 إلى 320 جنيهًا للكيلو.

أسعار اللحوم المستوردة اليوم

بالتوازي مع اللحوم البلدية، استقرت أسعار اللحوم المستوردة في الأسواق والمنافذ الحكومية، حيث جاءت كالتالي:

اللحم السوداني الطازج: 225 جنيهًا للكيلو في منافذ التموين والمجمعات الاستهلاكية.

اللحم السوداني المجمد: 160 جنيهًا للكيلو.

اللحم البرازيلي المجمد: يتراوح بين 185 إلى 210 جنيهات للكيلو.

اللحم الهندي المجمد: 160 جنيهًا للكيلو.

الكبدة المستوردة المجمدة: 150 إلى 180 جنيهًا للكيلو.

السجق المستورد: 170 إلى 200 جنيه للكيلو.

جهود الحكومة لضبط الأسعار

تعمل الحكومة المصرية بالتعاون مع وزارة التموين والجهات المعنية على طرح كميات كبيرة من اللحوم في المنافذ الثابتة والمتحركة التابعة للمجمعات الاستهلاكية، بأسعار تقل عن الأسواق الحرة بنسبة تتراوح بين 15% إلى 30%.

كما يتم توفير اللحوم ضمن مبادرة "حياة كريمة" بأسعار تبدأ من 210 جنيهات للكيلو للحوم البلدية، بينما تُطرح اللحوم المستوردة بأسعار تبدأ من 185 جنيهًا للكيلو. ويهدف ذلك إلى تخفيف العبء عن المواطنين وتوفير بدائل بأسعار مناسبة مع الحفاظ على الجودة.

توقعات سوق اللحوم خلال الفترة المقبلة

يتوقع الخبراء أن تظل أسعار اللحوم مستقرة خلال الأسابيع المقبلة، خاصة مع استمرار تدفق الواردات من اللحوم المستوردة من دول مثل السودان والبرازيل والهند، ما يساعد في توفير المعروض وتخفيف الضغط على الأسعار المحلية.

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