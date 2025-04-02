موعد ومكان عزاء الفنانة التونسية إيناس النجار

توفيت الفنانة إيناس النجار، أمس الأول، بعد صراع طويل مع المرض؛ وهو الأمر الذي شكّل صدمة كبيرة داخل الوسط الفني وجمهورها ومحبيها .



إيناس النجار هو اسم الشهرة للفناة الراحلة، ولكن اسمها الحقيقي هو «سهام النجار»، وهي من أصل تونسي، حيث ولدت في مدينة صفاقس.



و أعلنت اسرة الفنانة الراحلة إيناس النجار موعد ومكان العزاء من خلال منشور علي الصفحة الرسمية للفنانه الراحله إيناس النجار علي فيس بوك "

إنا الله وإنا اليه راجعون، تقبل التعازي عند صلاة الظهر غدًا بجامع سيدي اللخمي صفاقس في تونس ، تغمد الله فقيدتنا برحمته الواسعة الله يرحم ايناس ويجعلها من اهل الجنة"

يُذكر أن إيناس النجار بدأت مسيرتها الفنية في أوائل الألفينات، وكان أول ظهور لها في الفيديو كليب الشهير "يا ترى يا حبيبي" للمطرب بهاء سلطان، مما ساعدها في اقتحام عالم السينما من خلال فيلم "ميدو مشاكل" عام 2003 مع أحمد حلمي والمخرج محمد النجار الذي أعجب بها في الفيديو كليب.

وكان فيلم "ميدو مشاكل" هو بوابة انطلاقها في السينما، حيث شاركت في العديد من الأفلام مثل "بحبك وأنا كمان" (2003)، "علي سبايسي" (2005)، و"كركر" (2007) مع محمد سعد، كما شاركت الفنان أحمد زكي في فيلم “معالي الوزير”.

وشاركت الراحلة أيضا في عدد من الأعمال التلفزيونية الشهيرة، مثل "العصيان" مع محمود ياسين، و"يتربى في عزو" (2007) مع يحيى الفخراني، وكذلك "الإخوة أعداء" (2012) مع صلاح السعدني ونور الشريف.

وكان آخر أعمالها الدرامية هو مسلسل "الحلانجي" الذي عُرض في رمضان 2025.