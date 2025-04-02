شريف إكرامي يهاجم رابطة الأندية: فوضى وعبث في تطبيق اللوائح

علّق شريف إكرامي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، على قرار رابطة الأندية المصرية المحترفة بإلغاء خصم 3 نقاط من الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بعد انسحابه من مباراة الزمالك في بطولة الدوري.

وكتب شريف إكرامي، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "اللي بيحصل حاليًا هو قمة الفوضى والعبث.. بغض النظر عن المستفيد أو المتضرر، فدخول الحسابات أيًّا كانت في صناعة القرار أو في تطبيق اللوائح هو مهزلة بتدمر حاضر الكُرة ومستقبلها."

وأضاف: "الطرف اللي مستفيد النهارده، غالبًا هيكون متضرر بكرة، لأن تفصيل اللوائح بالشكل الصارخ ده هيشكك في كل شيء، وهيطرح تساؤلات كبيرة، وهيزود الاحتقان والتعصب والكراهية."

وتابع: "وبالمناسبة، الدفاع الأعمى، وتجاهل الأخطاء وتبريرها، وتغليب المصالح على العدل مش دليل على الولاء ولا الإخلاص، بالعكس ده ضرر جسيم.. الأَولى إنك تكون صادقًا وما تجاملش على حساب العدل أو الحق، وتواجه بدل ما تبرر."

وواصل: "وأخيرًا، المواقف في الكورة ما هي إلا انعكاس لمعدن الناس وأخلاقهم ومبادئهم وطريقة تفكيرهم في الحياة عمومًا، وفي النهاية، لو كلمة الحق والكلام العاقل بقى بيزعّل أو بيتفهم كراهية.. تبقى المشكلة مش في الكلام."

وكان مجلس إدارة رابطة الأندية قد قرر، مساء الأحد الماضي، عدم خصم 3 نقاط إضافية من الأهلي في ختام الموسم، والاكتفاء بتحميل النادي الغرامات المالية وفقًا للائحة، بالإضافة إلى اعتماد فوز الزمالك في المباراة بنتيجة 3-0.

