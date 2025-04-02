نور إيهاب تخطف الأنظار بجمالها .. شاهد

شاركت الفنانة نور ايهاب متابعيها صورة جديدة من خلال حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".



وظهرت نور ايهاب بإطلالة صيفيه أنيقة، مرتديه فستانا باللون الاورنج واعتمدت مكياج ناعم أبرز جمال ملامحها وتركت شعرها منسدلا علي كتفيها، مما نالت إعجاب جمهورها، وانهالت عليها التعليقات.





تصدرت نور ايهاب، محركات البحث جوجل وأيضا السوشيال ميديا وذلك بعد ظهورها في برنامج "رامز إيلون مصر" مع رامز جلال، وقد لاقت تصريحاتها تفاعلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقعت الفنانة نور ايهاب، ضحية مقلب الفنان رامز جلال في حلقة اليوم من برنامج " رامز إيلون مصر " المذاع على قناة “ إم بي سي مصر ”، وكشفت خلال البرنامج عن سرها وحقيقة ارتباطها بنور النبوي.

ويعرض برنامج رامز جلال الجديد 2025 على شبكة قنوات MBC، يوميًا بعد المغرب كعادة كل عام ويستضيف خلاله العديد من المشاهير والنجوم والرياضيين من مصر والوطن العربي.