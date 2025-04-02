ثالث أيام عيد الفطر .. أفضل أماكن الخروج لعام 2025

ينتهز عدد كبير من المواطنين فرص أيام إجازات الأعياد للخروج إلى الحدائق والمتنزهات مع الأهل والأصدقاء والتي تعتبر مقصد رئيسي لعدد كبير من الزوار، حيث تشهد الحدائق والمتنزهات اقبالًا كبيرًا خلال فترة الأعياد، مما دفع عدد كبير من الحدائق في محافظة القاهرة والجيزة إلى إعداد الكثير من البرامج الترفيهية لإسعاد زوارها خلال فترة إجازة العيد، مثل القرية الفرعونية في محافظة الجيزة والحديقة الدولية في محافظة القاهرة، وسنرصد خلال السطور التالية أشهر الحدائق التي من الممكن أن يقضي فيها المواطنون آخر أيام عيد الفطر المبارك.

حديقة الأزهر

تقع حديقة الأزهر في منطقة الدراسة بالقرب من مشيخة الأزهر في محافظة القاهرة، وتعتبر من أكبر الحدائق وأشهرها، والتي تم إنشاءها حديثًا على مساحة 71 فدان، وتمتلئ حديقة الأزهر بالعديد من المطاعم والنافورات المائية، ويساعد موقعها الفريد على رؤية معالم القاهرة بمبانيها التراثية والتاريخية، ويستطيع الأطفال قضاء وقت ممتع بصحبة ذوييهم من خلال الاستمتاع بالمناظر الخلابة واللعب بالمساحات الخضراء المختلفة.

الحديقة اليابانية

تعتبر الحديقة اليابانية من الأماكن المشهورة في منطقة حلوان، حيث تتميز بالعديد من المناظر الجمالية الخلابة التي تشعر الزائرين وكأنهم متواجدون في اليابان، نظرًا لتصميماتها الجميلة على الطريقة اليابانية وتماثيلها الضخمة ومظلاتها المميزة التي تمكن زائريها من التقاط الصور التذكارية الرائعة، وتقع الحديقة اليابانية على مساحة 10 فدان، وتوجد بها منطقة ألعاب مائية مخصصة للأطفال، وتقدر سعر تذكرة الدخول إليها بـ 10 جنيهات.

الحديقة الدولية

تقع الحديقة الدولية في شارع عباس العقاد بمدينة نصر، وهي أحد أكبر حدائق محافظة القاهرة، حيث تم إنشاءها على مساحة 55 فدان، وتضم ميادين وأجنحة مختلفة إذ يعبر كل جناح عن دولة معينة يحمل شعارها لذلك تم تسميتها بالحديقة الدولية، ويوجد بها مدينتين مخصصتين للألعاب الترفيهية للأطفال، كما يوجد بها حديقة حيوان مصغرة.

حديقة ام كلثوم

تقع حديقة أم كلثوم في منطقة المنيل بمحافظة القاهرة، وتتميز بإطلالتها الرائعة على نهر النيل، وتقع حديقة أم كلثوم على مساحة 18000 متر مكعب، ويوجد بها الكثير من الأشجار النادرة والنباتات.