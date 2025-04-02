تحريك حاملة الطائرات «شاندونج» لـ«حصار» تايوان.. وتحذير صيني

قررت الصين تحريك حاملة الطائرات "شاندونج" لتجري تدريبات "حصار" قرب تايوان، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.



واعتبرت وزارة الخارجية الصينية منتقدة أي حراك للاستقلال عنها وعدم مطالبتها بعودة الجزيرة بأنه محض حديث غير مجدٍ.

وذكرت أن الدعوة إلى استقلال تايوان تقسيم للبلاد وأي دعم خارجي لاستقلال الجزيرة يعد تدخلا في شئونها.

وأضافت الخارجية الصينية أنها تنصح الفلبين بعدم اللعب بالنار، وأي تعاون عسكري لها مع واشنطن يجب ألا يضر بمصالح دول أخرى.

من جانبها، قالت وزارة الدفاع التايوانية إنه تم رصد 36 طائرة عسكرية صينية في محيط الجزيرة منذ صباح اليوم.

وذكرت وزارة الدفاع التايوانية أنها تعتبر أن تصرفات الصين مزعزعة للاستقرار وتتمثل في التهديد والترهيب وتنتهك القانون الدولي.