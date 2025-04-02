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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

دنيا سمير غانم تتصدر التريند بعد نجاح مسلسل عايشة الدور

الفنانة دنيا سمير غانم
الفنانة دنيا سمير غانم
أوركيد سامي

 تصدرت النجمة دنيا سمير غانم قائمة الأكثر بحثا علي منصات السوشيال ميديا و نالت علي  إشادات واسعة وتفاعل من جمهورها ومحبيها.


عبرت دنيا سمير غانم عن سعادتها بردود أفعال الجمهور وتفاعلهم وتقديمها لهذا المسلسل.


يذكر أن تصدرت الفنانة  دنيا سمير غانم قائمة التريند علي الفيس بوك و منصات التواصل الاجتماعي وذلك بعد طرح أخر حلقة لأحدث أعمالها الدرامية "عايشة الدور" والذي شاركت  به في حالنصف الثاني ضمن موسم دراما رمضان ٢٠٢٥ وبمجرد طرحها وحتي الأن قد تصدر 

وأيضا قد تضمنت الحلقه الأخيرة استعراضات مبهرة للنجمه دنيا سمير غانم فقد ظهرت بلوك و إستعراضات  خطفت أنظار الجميع وتفاعل معها العديد من رواد السوشيال ميديا.

ويشارك في بطولة المسلسل عدد من النجوم  بجانب دنيا سمير غانم، منهم ، عمر الشناوي و رحاب الجمل و ليلي عز العرب و نور محمود وفدوي عابد   ومن شباب الجامعه أميرة أديب، احمد عصام ، احمد فاضل،  محمد عمرو الليثي ، فرح عزت، چويا ، وماجد القلعي وعبد الرحمن ظاظا و محمد مغاوري و امجد الحجار و من الاطفال سليم مصطفي و ريتال عبد العزيز  و غيرهم كثير من الفنانين ومن تأليف أحمد الجندي و كريم يوسف وإنتاج محمد احمد السبكي وإخراج أحمد الجندي ويتكون المسلسل من 15 حلقة، ويتناول قصة اجتماعية مشوقة تتضمن العديد من الأحداث الدرامية التي تعكس واقع المجتمع.


 

اخبار الفن نجوم الفن مسلسل عايشة الدور رمضان 2025

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