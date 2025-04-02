المعاينة الأولية بحادث مول مدينة نصر: الشاب ألقى بنفسه من الثامن

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية في القاهرة ملابسات سقوط شاب من الطابق الثامن داخل مول شهير بـ مدينة نصر.

شاب يلقي نفسه من الثامن داخل مول شهير

حيث أشارت التحريات الأولية التي أجرتها فرق المباحث في القاهرة إلى أن الشاب القى بنفسه من الطابق الثامن فجأة وسقط مصابا في الطابق الأرضي.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة اخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغا من الأهالي أفاد بسقوط شاب من الطابق الثامن داخل مول شهير بمنطقة مدينة نصر.

على الفور إنتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة مصحوبة بـ سيارة إسعاف لكشف ملابسات الحادث وتم نقل الشاب إلى أحدى المستشفيات لتلقي العلاج اللازم.