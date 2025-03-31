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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

حبس عاطل لاتهامه بسرقة المساكن في مدينة نصر

حبس
حبس
رامى المهدي

أمرت جهات التحقيق، حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات تخصص نشاطه فى إرتكاب وقائع سرقة المساكن والشركات بأسلوب “كسر الكالون” في مدينة نصر.

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط عاطل "له معلومات جنائية" بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث ، لممارسته نشاط إجرامى تخصص فى إرتكاب وقائع سرقة المساكن والشركات بأسلوب "كسر الكالون" .

وبمواجهة المتهم اعترف بإرتكابه 9 وقائع سرقات بذات الأسلوب، وأضاف بقيامه بالتصرف فى المسروقات بالبيع لدى عملائه سيئى النية (عاملان) تم ضبطهما وبحوزتهما المسروقات المستولى عليها.

وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة وضبط وملاحقة العناصر الإجرامية من مرتكبى جرائم السرقات.

مدينة نصر جهات التحقيق سرقة المساكن

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