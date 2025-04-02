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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أسعار الرنجة والفسيخ في أسواق الوادي الجديد خلال عيد الفطر

ارشيفيه
ارشيفيه
منصور ابوالعلمين

شهدت أسواق محافظة الوادي الجديد استقرارًا نسبيًا في أسعار الأسماك المملحة، خاصة الرنجة والفسيخ، خلال عيد الفطر المبارك لعام 2025، حيث تزايد الإقبال على شرائها باعتبارها من الأطعمة التي يفضلها المواطنون خلال احتفالات العيد.

وتراوحت أسعار الرنجة بين 150 و165 جنيهًا للكيلوجرام، بينما استقر سعر الفسيخ عند 350 جنيهًا للكيلوجرام، وفقًا للتقارير الواردة من الأسواق المحلية.

ويأتي هذا الاستقرار في ظل توافر كميات كافية من الأسماك المملحة في الأسواق، مما أسهم في تحقيق التوازن بين العرض والطلب.

وأكد عدد من التجار أن الأسعار لم تشهد ارتفاعًا كبيرًا مقارنة بالأعوام السابقة، نظرًا لتوافر المنتجات واستقرار حركة الاستيراد من المحافظات الساحلية، بالإضافة إلى جهود الأجهزة التنفيذية في متابعة الأسواق ومنع أي تلاعب بالأسعار.

من جهتها، كثّفت مديرية الصحة وإدارة التموين بالمحافظة حملات التفتيش على محال بيع الأسماك المملحة والمجففة، لضمان سلامة المنتجات المطروحة في الأسواق والتأكد من التزام التجار بمعايير الصحة والجودة. كما دعت الجهات المعنية المواطنين إلى ضرورة شراء الأسماك المملحة من مصادر موثوقة، والتأكد من سلامة المنتج من حيث اللون والرائحة لتجنب أي مشكلات صحية.

يُذكر أن الرنجة والفسيخ يُعدّان من الأطعمة الشعبية التي يحرص الكثير من الأهالي على تناولها خلال الاحتفالات بعيد الفطر، ما يجعل الأسواق تشهد حركة تجارية نشطة خلال هذه الفترة، وسط استعدادات مكثفة لضمان توفير السلع بأسعار مناسبة للمستهلكين.

وتعتبر أسواق محافظة الوادي الجديد من أقل الأسواق المصرية تداولًا للأسماك المملحة مثل الرنجة والفسيخ، نظرًا لطبيعة المحافظة الصحراوية وابتعادها عن مصادر الأسماك الطازجة. ومع ذلك، تشهد الأسواق إقبالًا محدودًا على هذه المنتجات خلال المناسبات، وخاصة في أعياد شم النسيم، حيث تحرص بعض المحال التجارية على توفير كميات صغيرة لتلبية طلب المستهلكين.

الوادى الجديد رنجه اسعار اسواق الوادى الجديد

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