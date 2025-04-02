عيد الفطر 2025.. كيف تميز الفسيخ السليم من الفاسد؟

كشف أحمد الشعيري رئيس شعبة الأسماك بغرفة الإسماعيلية التجارية، عن كيفية تمييز الأسماك المملحة الصالحة من الفاسدة عند شراءها بمناسبة احتفالات عيد الفطر المبارك 2025.

ووضع الحاج أحمد الشعيري، بعض النصائح عند شراء سمك الفسيخ، ومنها: “يجب فحص السمكة عند البائع بحيث يكون هيكلها متماسكًا وقشورها الخارجية سليمة غير متناثرة، وعند شقها من الداخل يكون لحمها ورديًا، ما يدل على حالتها الطازجة، وأن يكون اللحم ذاته سهل التقطيع وليس متجلدًا أو مطاطًا”.

وتابع الشعيري، أن أفضل نوعيات الأسماك للتمليح هى البورى، وعند اصطياده ليلا تكون أمعاؤه خاوية، ما يساعد فى عملية التمليح، لأن نسبة الدهون به تكون ممتازة، وبعدما يملح يُترك لمدة 21 يومًا، ثم يصبح بعد ذلك جاهزًا للاستهلاك .

وأوضح “سمك الملوحة يعتبر من الأسماك التى يتم اصطيادها من بحيرة ناصر، ويتم تمليحها فى أماكن خاصة هناك ثم يتم جلبها إلينا بعد ذلك جاهزة للبيع للمستهلك، بينما سمك الرنجة - وهو اسم مشتق من سمك الهارنج - فيتم استيراده من دول مثل هولندا وأسكتلندا بعد اصطياده ووضعه فى أفران خاصة لإعطائه الطعم المدّخن الذى يميزه”.