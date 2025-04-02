قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مي سليم تتألق بإطلالة أنيقة من كواليس أغنيتها اتعلقت بيه
ترامب يخبر دائرته المقربة بمغادرة إيلون ماسك منصبه قريبا
نقل المدخل وتحديث الخدمات.. الوزراء يبرز تفاصيل تطوير منطقة أهرامات الجيزة
تطور مفاجئ بشأن أزمة تمديد عقد صلاح مع ليفربول
عيد الفطر 2025.. كيف تميز الفسيخ السليم من الفاسد؟
نتنياهو: نعمل على تقسيم قطاع غزة ونضغط لاسترداد الرهائن
استشهد خلال مطاردة أمنية.. الآلاف يشيعون النقيب محمود عبد الصبور لمسقط رأسه بقنا
فرنسا: المواجهة العسكرية مع إيران شبه حتمية حال عدم التوصل إلى اتفاق نووي
مصاريف تحويل الأموال عبر إنستاباي
وزارة الأوقاف تدين اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي للمسجد الأقصى
مهيب : علامة استفهام على أداء الأهلي والزمالك في إفريقيا
وزير الأوقاف: ذكرى رحيل الدكتور محمود حمدي زقزوق ستظل خالدة في تاريخ الفكر الإسلامي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

عيد الفطر 2025.. كيف تميز الفسيخ السليم من الفاسد؟

الحاج احمد الشعيري
الحاج احمد الشعيري
الإسماعيلية انجي هيبة

كشف أحمد الشعيري رئيس شعبة الأسماك بغرفة الإسماعيلية التجارية، عن كيفية تمييز الأسماك المملحة الصالحة من الفاسدة عند شراءها بمناسبة احتفالات عيد الفطر المبارك 2025.

ووضع الحاج أحمد الشعيري، بعض النصائح عند شراء سمك الفسيخ، ومنها: “يجب فحص السمكة عند البائع بحيث يكون هيكلها متماسكًا وقشورها الخارجية سليمة غير متناثرة، وعند شقها من الداخل يكون لحمها ورديًا، ما يدل على حالتها الطازجة، وأن يكون اللحم ذاته سهل التقطيع وليس متجلدًا أو مطاطًا”.

وتابع الشعيري، أن أفضل نوعيات الأسماك  للتمليح هى البورى، وعند اصطياده ليلا تكون أمعاؤه  خاوية، ما يساعد فى عملية التمليح، لأن نسبة الدهون به تكون ممتازة، وبعدما يملح يُترك لمدة 21 يومًا، ثم يصبح بعد ذلك جاهزًا للاستهلاك .

وأوضح “سمك الملوحة يعتبر من الأسماك التى يتم اصطيادها من بحيرة ناصر، ويتم تمليحها فى أماكن خاصة هناك ثم يتم جلبها إلينا بعد ذلك جاهزة للبيع للمستهلك، بينما سمك الرنجة  - وهو اسم مشتق من سمك الهارنج - فيتم استيراده من دول مثل هولندا وأسكتلندا بعد اصطياده ووضعه فى أفران خاصة لإعطائه الطعم المدّخن الذى يميزه”.

الإسماعيلية اخبار الاسماعيلية محافظة الإسماعيلية الاسماك المملحة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

العامل المصاب يخضع لعملية جراحية عقب واقعة السيرك

حقيقة "أكل الأسد لذراعه".. ننشر الصورة الاولي لعامل السيرك المصاب بمستشفي طنطا

العرافة العمياء

تنبؤات "العرافة العمياء" المرعبة لعام 2025 تتحقق.. ماذا حدث؟

قمة الفوضى والعبث إنك حارس مرمى.. نجم الأهلي السابق يفتح النار على شريف إكرامي

قمة الفوضى إنك حارس مرمى.. نجم الأهلي السابق يفتح النار على شريف إكرامي

مشاجرة

بسبب فاتورة طعام.. إصابة 12 شخصًا في مشاجرة داخل مطعم بالوراق

السيرك بطنطا

النيابة تأمر بندب لجنة بيطرية لفحص الأسود والنمور في واقعة سيرك طنطا.. صور

شقيق ياسمين عبدالعزيز يدعمها في صراع المشاهدات برسالة قوية

رقم 1 ده مش أنت..شقيق ياسمين عبدالعزيز يدعمها في صراع المشاهدات برسالة قوية

وزير التربية والتعليم

الثانوية العامة 2025 |التعليم تعفي هؤلاء الطلاب من امتحان اللغة الأجنبية الثانية

واقعة السيرك بطنطا

الأسود جعانة بقالها 10 أيام.. كواليس ليلة الرعب في سيرك طنطا يرويها شهود عيان

ترشيحاتنا

دار الإفتاء

هل يجوز إعلان نية صيام الست من شوال بعد الاستيقاظ من النوم؟.. الإفتاء تجيب

حتى لاتعود للذنوب والمعاصي

أخشى العودة للمعاصي والذنوب بعد رمضان فماذا أفعل؟.. نصائح العلماء

وزارة الأوقاف

بعد واقعة «البالونات».. الأوقاف: لا مانع من ملاعبة الأطفال في المساجد بشروط

بالصور

جانا العيد.. متحف شرم الشيخ ييستقبل زواره من السائحين بالحلوى

متحف شرم الشيخ يستقبل الزوار
متحف شرم الشيخ يستقبل الزوار
متحف شرم الشيخ يستقبل الزوار

ثالث أيام عيد الفطر.. الأجهزة التنفيذية بالزقازيق تنفذ إزالات لمخالفات على مساحة 600 متر

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

تقديم الرعاية الطبية لـ 45 ألف مريض خلال 226 يوم بمركز الخدمات الطارئة بالشرقية

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

دخل المسرح على توكتوك.. عصام صاصا يتألق في حفل عيد الفطر

عصام صاصا
عصام صاصا
عصام صاصا

فيديو

واقعة سيرك طنطا

هجــ.وم الأسود في سرك طنطا .. أكلوا يد عامل وحالة من الرعــ.ب بين الجمهور

زوج من نسرين طافش

بعد إخفائها له.. رجل أعمال مصري يتزوج من نسرين طافش.. تعرف عليه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: إدانة لوبان.. والقتل سياسيا !!

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: هل نرى اتفاقا أمريكيا سعوديا بدون إسرائيل؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: "الانعزاليون في مصر".. المعركة مستمرة!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الفانوس المصري.. نور يضيء القلوب قبل الشوارع

محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: رسالة واتساب لوزير التموين

المزيد